Zpětná kompatibilita je přeceňovaná, myslí si šéf evropské Sony

Časopis Time přinesl na základě rozhovorů s hlavouny firmy Sony zajímavé informace.

Gran Turismo 1 bylo sice ve své době hitem...

Kromě toho, že Sony ústy svých vedoucích pracovníků pogratulovala Nintendu k úspěšnému uvedení konzole Nintendo Switch a zároveň se i pochlubila prodeji některých titulů jako PS VR (1 milion prodaných kopií) či Horizon Zero Dawn (3,4 milionů prodaných kopií), nás nejvíce zaujalo vyjádření šéfa evropské centrály Jima Ryana na adresu her z minulých generací konzolí.

...ale hrál by ho dnes ještě někdo v konkurenci dnešních titulů?

Ryan totiž tvrdí, že zpětnou kompatibilitu sice fanouci vehementně požadují, ale s jejím využíváním už je to horší, protože o tyto tituly prostě není dostatečný zájem. Své tvrzení podporuje příkladem, kdy na jedné akci věnované značce Gran Turismo běžely vedle moderních her i původní tituly na konzole PS1 a PS2, které vypadaly doslova starodávně.

Byť je toto sdělení do jisté míry pravdivé, udivuje nebývalou otevřeností. V nabídce virtuálního obchodu PSN je jen hrstka starých her z doby prvních dvou konzolí a dá se předpokládat, že v Sony mají dostatečný přehled o tom, jak jsou využívány.

Metal Gear Solid z roku 1998 bohužel také výrazně zestárl.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že můj pokus naskočit do série Metal Gear Solid prvním dílem z roku 1998 skončil už alespoň třikrát neúspěchem, protože ta hra už z dnešního pohledu působí vyloženě archaicky. Na druhou stranu nepřímo nařknout fanoušky z toho, že ani pořádně nevědí, co chtějí, a že jejich oblíbené tituly jsou staré vykopávky, to vyžaduje jistou míru odvahy.

Faktem však zůstává, že se hráči svých oblíbených klasik na PS4 zřejmě nikdy nedočkají. To takový Microsoft na to jde přesně opačně a každou chvilku se chlubí zprovozněním dalšího starého kousku na Xboxu One.

A jak jste na tom vy? Opravdu své oblíbené značky z dětství stále hrajete, nebo si raději nechcete kazit vzpomínky?