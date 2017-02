Platforma pro komunitní financování vývojářům rozdá 12,5 milionu

Fig na to vyhradil celkem půl milionu dolarů, tedy okolo 12,5 milionu korun.

„Chceme tvůrcům pomoci překonat závěrečné fáze vývoje, aby hra úspěšně vyšla. Peníze slouží například k uvedení titulu v rámci Steam Direct a budování fanouškovské základny placeným marketingem,“ píše se na oficiálním blogu.

Steam totiž ohlásil, že v létě skončí služba Greenlight, díky níž mohli přidávání nezávislých projektů schvalovat přímo hráči.

Nahradí to koncepce Steam Direct, ale to už nebude zadarmo. Za zařazení do katalogu bude třeba zaplatit jednorázový poplatek, který se má pohybovat v rozmezí sto až pěti tisíc dolarů (tedy až 125 tisíc korun).

„Zbytek peněz můžete využít k čelení výzvě, kterou většina nezávislých vývojářů zná. Tedy k šíření povědomí o projektu,“ píše na blogu Justin Baley, ředitel Figu.

Baley navíc tvrdí, že z peněz, které projekt vybral, Fig nezíská ani cent. Ale profituje teprve z úspěchu té či oné hry. „Peníze vyděláváme jen v případě, že se hry zafinancované na Figu dobře prodávají,“ objasňuje Bailey.

Ostatně, stejným způsobem se na financování mohou podílet i jednotlivci. Kromě tradiční podpory za odměny totiž lze přispět i za investorský podíl. A pokud hra uspěje, pocítí to i vaše peněženka.