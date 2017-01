Druhé rozšíření pro obtížnou akční hru na hrdiny Dark Souls 3 se jmenuje The Ringed City a vyjde 28. března na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. Fandové se mohou těšit na nová místa, nepřátele, zbraně, předměty a samozřejmě bossy. Více napoví první, velmi lákavý trailer.

The Ringed City je součástí Season Passu. Samostatně stojí 15 dolarů, nebo 25 dolarů spolu s prvním rozšířením Ashes of Ariandel. V dubnu pak vyjde The Fire Fades Edition, která zahrnuje původní hru a obě expanze.