Steam se po pěti letech rozloučí s komunitní službou Greenlight

Společnost Valve však jako provozovatel služby roky vyjadřovala nespokojenost se způsobem, jakým schvalování probíhá.

Komunitní volba Greenlight tak zmizí a nahradí ji tradičnější model Steam Direct, ve kterém budou vývojáři platit fixní částku za zařazení do katalogu. Pokud se navíc hra bude dostatečně prodávat, poplatek získají zpět.

„Naším cílem je vývojářům a vydavatelům poskytnout přímější způsob, jak hru zveřejnit a zpřístupnit tak hráčům ještě více skvělého obsahu,“ píše Valve v tiskové zprávě.

Greenlight byl podle ní krok směrem k lepší dostupnosti her. Koncept prý sloužil jako upozornění, kolik odlišných typů zákazníků Steam využívá. Některé z úspěšných komunitou schválených her by provozovatel do katalogu pravděpodobně nezařadil.

Steam Greenlight

Valve věří, že Greenlight upozornil na některé ze slabin Steamu. Například na problém s objevováním typu her, které konkrétní uživatele zajímají nejvíce. Kvůli tomu vznikl systém, který vám tituly doporučuje na základě vaší stávající knihovny.

Firma tak považuje Steam Direct za další krok, jak zákazníkům zlepšit přístup ke kýženému typu her.

Valve stále zvažuje, jak vysoké by měly být poplatky. Rozpětí se pohybuje od sto dolarů (2500 korun) až do pěti tisíc dolarů (125 tisíc korun). „Obě částky mají své plusy a mínusy. Rádi bychom proto získali dodatečnou zpětnou vazbu, než rozhodneme o finální výši,“ vysvětluje Valve.

Firma koncept Steam Direct uvede do provozu během letošního jara.