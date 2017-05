Kontroverzní vývojáři chystají historickou strategii Ancestors

V nově oznámené historické strategii Acestors se ujmete vlády nad jedním ze čtyř národů (Vikingové, Anglosasové, Germáni a Slované) a vojenskou silou se pokusíte získat celou středověkou Evropu pod svoji nadvládu. Tady se na žádnou diplomacii a vědecký výzkum hrát nebude, jediné, co si musíte ohlídat, je dostatek zdrojů a zásobování, které udrží válečnou mašinérii v chodu.

Ancestors

Za Ancestors stojí tým Destructive Creations, který se „proslavil“ značně politicky nekorektní hrou o střílení do civilistů Hatred. Tihle milí polští chlapíci, kteří v minulosti museli vydat prohlášení, že nemají vazby na neonacistické kruhy, mají kromě Hatred na svědomí už jen střílečku IS Defense, v níž se stacionárním kulometem bráníte Evropu před útoky tzv. Islámského státu. Jestli i Ancestors mají být jistou formou politického prohlášení, není zatím příliš jisté. Destructive Creations ale evidentně rádi provokují, takže jsme připraveni na vše.

VIDEO: Ancestors Official Reveal Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zveřejněný trailer v enginu hry je sice efektní a atmosférou připomíná kombinaci For Honor a Ryse, o tom, jak se samotná hra bude hrát, ale neřekne vůbec nic. Takže si musíme vystačit s tím, co autoři slibují: bitvy ve velikém měřítku, zohlednění vlivu okolního terénu, stejně jako zkušeností a morálky všech jednotek. Spoustu taktických voleb, budování základen, multiplayer, ale třeba i možnost sledovat probíhající bitvu z pohledu vašich jednotek. O grafickou stránku se postará Unreal Engine čtvrté generace, kromě PC hra vyjde i na Xbox One, čemuž má být uzpůsobeno i ovládání. Datum vydání zatím není známo.