Nová konzole New 2DS XL láká na kompaktnost a výrazně nižší cenu

Ačkoliv Nintendo aktuálně boduje s hybridní konzolí Switch, nezapomíná ani na handheld 3DS. Měli jsme možnost v předstihu vyzkoušet připravovaný model New 2DS XL, z nějž se díky několika vylepšením a nižší ceně pravděpodobně vyklube další prodejní trhák.

Nahoře New 2DS XL, dole New 3DS XL Vzadu New 3DS XL, vpředu new 2DS XL

New 2DS XL postrádá jednu funkci, a to možnost zapnout si ve hrách stereoskopické 3D. Ta nakonec nebyla mezi hráči příliš využívána, protože bylo třeba koukat se pod určitým úhlem a z dané vzdálenosti. Sám se občas rád pokochám, ale se zapnutým 3D efektem nehraju.

New 2DS XL vychází z modelu New 3DS XL. Oproti němu je však lehčí (New 2DS XL - 260 g, New 3DS XL - 329 g) a kompaktnější, byť displeje mají stejnou velikost jako u New 3DS XL. Důležitá bude také cena. Zatímco New 3DS XL se prodává za 5 190 korun, New 2DS XL bude startovat na 3 990 korunách.



Jak se vyznat v modelech Původní model 3DS vyšel v roce 2011, přičemž další rok následovala zvětšená verze 3DS XL (s totožnou výbavou). V roce 2013 Nintendo uvedlo první model 2DS bez stereoskopického 3D, který se ovšem vůbec nepovedl. Zatímco 3DS má výklopný displej, 2DS je neskladná placka se dvěma displeji, která hraje stereo pouze se sluchátky. V roce 2014 (v EU 2015) přichází Nintendo s modely New 3DS a New 3DS XL, které jsou výkonnější, mají navíc analogový stick a další dvě zadní tlačítka. Letošní New 2DS XL je v podstatě vylepšená verze New 3DS XL, která postrádá ono stereoskopické 3D.

Nintendo 3DS Vlevo 2DS, vpravo 3DS New 2DS XL

Jak vyplývá z fotografií v článku, o něco menší je také stylus. Otvor pro cartridge (karty s hrami) je nově schovaný za krytkou a potěší, že do těchto míst se vešel také slot pro micro SD. U New 3DS XL je pro vložení micro SD třeba odšroubovat zadní kryt. V ruce se drží stejně dobře jako New 3DS XL, při delších seancích se pak projeví nižší hmotnost. O výdrži toho prozatím nic nevíme, finální vzorek bychom však měli získat brzy na test.

Nahoře a vlevo New 2DS XL, dole Switch Nahoře New 2DS XL, dole Switch New 2DS XL

New 2DS XL tak z mého pohledu láká na příznivou cenu, kompaktnost a bohatý archiv her na DS a 3DS. Prodávat se začne 28. července. Vzhledem k tomu, že balení bude tentokrát obsahovat nabíječku, jde o zřejmý pokus nalákat hráče, kteří prozatím žádnou variantu 3DS nemají. Pro současné majitele New 3DS (XL) nemá smysl, zvažovat koupi mohou ti s původním a méně výkonným 3DS (XL).

Vyzkoušeli jsme i připravované hry

V rámci prezentace jsme vyzkoušeli také několik připravovaných her. Potěší návrat Dr. Kawashima’s Devilish Brain Training, což je kolekce úloh, která má na pravidelné bázi procvičovat váš mozek. Dnes v době chytrých telefonů už to není taková pecka, ale když jsem tuhle gamesku hrál před více než deseti lety na DS, bylo to jako zjevení.

Dr. Kawashima's Devilish Brain Training

K vyzkoušení byla pouze jedna matematická úloha, v níž bylo třeba zapamatovat si řešení jednoduché rovnice, zatímco na displej už naskočila další. Jinými slovy, hra po vás chce zadat řešení úlohy, která už zmizela, zatímco se už koukáte na jinou rovnici.

S napětím jsem zkoušel Hey! Pikmin, kterého někteří zahraniční novináři ztrhali, ale nakonec to nevidím vůbec špatně. Na 2DS to není strategie, ale arkáda ovládaná stylusem.

Hey! Pikmin

Chopíme se ovládání kapitána Olimara, který opět ztroskotal na cizí planetě. Naštěstí tu jsou také bytosti „pikmin“, které vystřeluje na různá místa. Jednoduše jdete vpřed a překonáváte překážky. Podle prvních úrovní to vypadá, že důležité nejsou ani tak hbité prsty, ale důvtip. Pikminy třeba pošlete sebrat předměty, z nichž postaví schody nebo zatížit nějaký stupínek.

Ever Oasis

K vyzkoušení byla také hra na hrdiny Ever Oasis spojená s budováním městečka. Vyzkoušel jsem část, kdy jsem s partou hrdinů hledal nějaké ztracené nářadí. Boje probíhají v reálném čase, mezi členy skupiny lze kdykoliv přepnout. Tvůrci zřejmě také budou klást důraz na hádanky a používaní specifických schopností každého hrdiny. Po grafické stránce to není žádný zázrak, nepochybuji ovšem, že půjde o hutnou hru na letní i zimní večery.

Miitopia

Posledním kouskem je Miitopia, která se snaží propojit sociální aspekt, tedy avatary Mii s hrou na hrdiny.



Jedna věc tak má být humorná interakce mezi postavami, druhá pak tahové souboje. Přiznám se, že tento titul mě zaujal nejméně, respektive vůbec.