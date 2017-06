Kvůli oblíbené počítačové hře se přestěhovali do Japonska

Myslíte si o sobě, že jste velcí fandové? Možná máte každý díl oblíbené série ve sběratelských edicích nebo na paži vytetovanou podobiznu nejmilejší herní postavy, ale proti pěti americkým chlapíkům z následujícího textu jste s největší pravděpodobností jen malá píva.

Japonské arkádové herny jsou vždy plné

John, Aaron, Ryan, Nate a Dusty totiž povýšili své fanouškovství na level hardcore tím, že se neváhali přestěhovat za svou oblíbenou hrou až do Japonska. Jedině tam si totiž mohou zahrát Street Fightera 3: Third Strike s těmi nejlepšími hráči na světě. O tom, co je k takovému rozhodnutí vedlo, se rozpovídali v desetiminutovém videu nedávno zveřejněném na Youtube.

Street Fighter, jako ostatně spousta dalších japonských her, vychází v nekonečném množství různých speciálních verzí, pokračování dalších pokračování, cross-overů a jiných podobných nepřehledných edic, které někomu mimo nejužší fanouškovskou komunitu úplně znemožňují se v sérii rozumně orientovat. Vězte, že Street Fighter 3: Third Strike z roku 1999 je dokonce třetím dílem Street Fightera 3 a byť vyšel i na konzolích Playstation 2 a Xbox, největší slávy se dočkal především na klasických arkádových automatech. A těch je samozřejmě v USA veliký nedostatek.

Jeden z američanů, kteří se přestěhovali do Japonska, aby mohli hrát oblíbenou hru

„Přišel jsem do Japonska před devíti lety, nevěděl jsem, jak naložit se svým životem“ povídá ve videu Ryan a pokračuje: „Příchod do Japonska vše kompletně změnil. Teď už vím, co chci v tuhle chvíli dělat. Už to dávno není jen o Street Fighteru, miluju žít v Tokiu.“ A pak že hraní her jen odvádí pozornost od skutečného života, že?

Pánové na Japonsku oceňují především fakt, že kdykoli se jim zachce, mohou jít do některé z mnoha heren a zahrát si proti opravdovým profíkům. „Je to jako byste se ptali milovníka fotbalu proč chce žít v Anglii a hrát každý den proti Manchesteru United,“ používá Aaron pro většinu lidí srozumitelné přirovnání. Jejich motivace možná může vypadat na první pohled šíleně, ale vůle úplně změnit svůj život a následovat svůj sen je prostě obdivuhodná, i když tou životní láskou není žena ale počítačová hra. Pánové se vesměs živí učením angličtiny a tam kde jsou, jsou evidentně více než spokojení. A o to tak nějak v životě jde, nemyslíte? Na celý rozhovor se můžete podívat v přiloženém videu.