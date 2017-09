Parádní detektivka L.A. Noire vyjde na Switch, PlayStation 4, Xbox One a VR

Verze pro PlayStation 4 a Xbox One obsáhne původní hru včetně veškerého stahovatelného obsahu. Bonusem bude vylepšená vizuální stránka, například vyšší rozlišení textur, lepší osvícení a podobně. Hra standardně poběží v 1080p, majitelé PlayStation 4 Pro a Xbox One X si ji budou moci vychutnat ve 4K.

Také verze pro Switch obsáhne původní hru včetně veškerého stahovatelného obsahu. Bonusem však bude použití ovladačů Joy-Con, využití gyroskopu, gest či vibrací HD rumble. V handheldovém režimu bude fungovat ovládání skrze dotykovou obrazovku.

Poslední verze je šitá na míru virtuální realitě HTC Vive. Obsáhne sedm původních případů přepracovaných pro zážitek ve virtuální realitě.

Všechny verze vyjdou letos 14. listopadu.

„L.A. Noir se pravděpodobně stane legendou. Ne coby dokonalá hra, ale coby titul, který otevřel dveře a to hned v několika směrech. Co se týče revolučního využití mimiky herních postav, autoři odvážné sliby splnili. Co se týče grafiky a animací, sestřih videí ze hry se poprvé v historii účastnil filmového festivalu. A především: tvůrci prokazují, že pozornost publika lze udržet i jinak, než příležitostí vystřílet milion nábojů,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.



dobový trailer z roku 2011