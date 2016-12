Lednové hry s PS Plus zdarma: Day of the Tentacle a This War of Mine

Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v lednu šest her zdarma a tentokrát není nadílka vůbec špatná. Na PlayStation 4 stojí za zmínku výborný simulátor přežití ve válce z pohledu civilisty nazvaný This War of Mine: The Little Ones (recenze) a adventura Day of The Tentacle Remastered (podporuje cross-buy na PS Vita).

This War of Mine: The Little Ones Day of the Tentacle Remastered

Na PlayStation 3 to jsou akční závody Blazerush a spíše průměrná akce The Swindle (s podporou cross-buy na PS4 a PS Vita). Majitelé Vity získají logický rychlík Azkend 2 a akci Titan Souls.