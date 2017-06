Přídavek k Life is Strange nás vrátí před události původní hry

Přestože se interaktivní seriál Life is Strange (nyní zdarma v rámci služby PS Plus) věnuje problémům dospívajících, je zároveň jednou z nejdospělejších her, jaké kdy byly vytvořeny. Perfektní příběh řešící na pozadí hrátek s časem problémy, s nimiž se setkal během vyrůstání zřejmě každý, dokonale ukazuje, jak univerzálním médiem mohou počítačové hry být.

Life is Strange: Before the Storm bude především o síle přátelství.

Druhá sezóna už je v přípravě, čekání nám ale ještě ukrátí přídavek Before the Storm, jehož první díl vyjde už 31. srpna. V něm se vrátíme ještě před události původní hry a v roli tehdy ještě neobarvené Chloe Price zjistíme, jakže to vlastně bylo s jejím kamarádstvím s Rachel.

Co mě osobně trochu děsí je fakt, že na tomto prequelu nedělají samotní Dontnod, ale jisté studio Deck Nine Games, jejichž dosavadní portfolio příliš důvěry nevzbuzuje.

Co si budeme povídat, graficky je to pořád bída. Naštěstí je síla hry úplně v jiných faktorech.

Uvidíme, co si na nás autoři přichystají. Jisté je, že bude chybět jedna z klíčových vlastností původního Life is Strange, kterou byla možnost přetáčet čas, a že graficky hra vypadá ještě zastaraleji než dříve.

Aby těch komplikací nebylo málo, původní dabérka Chloe Ashley Burch se kvůli stávce odborů nemůže zúčastnit natáčení, a proto bude nahrazena. Přes to všechno pevně doufáme, že si vydavatel Square Enix vývoj dokáže ohlídat a třídílná minisérie Before the Storm minimálně nezpůsobí ostudu.