Tvůrci Mafie 3 odhalili plány pro stahovatelný obsah

Pro hru však vyjde také stahovatelný obsah za peníze, který nabídne dodatečné příběhy. Vývojáři zatím zmiňují tři kusy a ty prozradí více o hlavní postavě Lincolnu Clayovi.

Ve Faster, Baby! budete mít za úkol likvidaci zkorumpovaného šerifa, který terorizuje aktivisty bojující za občanská práva.

V Sign of Times jsou obyvatelé fiktivního města New Bordeaux v panice kvůli sérii rituálních vražd. Hlavní hrdina tak kývne na žádost otce Jamese, a rozhodne se vyhledat kult, který je za události zodpovědný. Proniknout tak bude muset do kulturního protiproudu nasáklého drogami.

Ve Stones Unturned se na scénu vrátí nemilosrdný protivník a Lincoln musí spolupracovat s agentem CIA Johnem Donovanem. Vyřídit si musí účty, které sahají až do války ve Vientamu, jíž je Lincoln veteránem.

Obsah půjde zakoupit zvlášť. Bude však i součástí Season Passu a vůbec nejlevněji ho získáte při zakoupení Deluxe edice. Ta stojí 69,99 eura, tedy zhruba 1 890 korun.

Mafia 3 vychází 7. října, a to pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.