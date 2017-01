Je mu šestnáct, hry nikdy nevyvářel, ale teď chce vydat předělávku Mafie

Nechce hru vytvářet sám, plánuje ji vydávat po částech a hledá k tomu posily. Projekt vzniká za pomoci technologie Unreal Engine 4, dostupný má být zdarma a Amit tvrdí, že ukončení vývoje ze strany původního vydavatele nehrozí.

Jeho verzi Salieriho baru si můžete projít sami, ukázka je totiž volně ke stažení (Bonusweb za obsah souborů neručí). A pokud byste se na projektu chtěli podílet, můžete Amita kontaktovat na e-mailu as.mg42@gmail.com.

Mohl byste vysvětlit, proč modernizujete právě první díl? A proč to nevzniká jako modifikace Mafie 3?

Mafia 2 vypadá skvěle i dnes a její principy jsou stále moderní, proto jsem zvolil první díl. A modifikace Mafie 3 to není, jelikož jsem chtěl udělat projekt, který půjde spustit i bez další hry. A Mafia 3 stejně vznikla na Unreal Enginu 4, nevidím proto v tvorbě modifikace žádný smysl.

Fandovská předělávka Mafia: City of Lost Heaven

Jak striktně se držíte předlohy? Bude to co nejpřesnější kopie, nebo spíše volnější interpretace ve stylu předělávky Half-Lifu známé jako Black Mesa?

Hra má být přesnou replikou, ale s grafikou na úrovni titulů nové generace. Příkladem té přesnosti je má ukázka. Každý jednotlivý prvek ze Salieriho Baru je součástí té demoverze. Dokonce i obrazy na zdech jsou kopií originálu. Vzal jsem například nekvalitní snímek lodě, který v baru visí na zdi, a našel téměř identickou fotografii na stránkách s bezplatnými snímky.

Využijeme ale některé prvky z moderních her s otevřeným světem. Například obchody s oblečením a domy, které slouží jako skrýše (tzv. safe houses).

Jak dlouho vám práce na Salieriho baru trvala a co na tom bylo nejobtížnější?

To je složitá otázka. Úroveň jsem chtěl vytvořit déle než dva roky, ale nikdy jsem neměl trpělivost začít se učit s Unreal Enginem 4. Když jsem se k tomu konečně odhodlal, zabralo mi to zhruba dva a půl měsíce. Byl to můj první projekt a spoustu jsem se toho musel naučit. Nejnáročnější na tom byla naprostá věrnost předloze.

Zmiňoval jste, že hledáte lidi, kteří vám s projektem pomohou. Kolik lidí potřebujete a jak dlouhý vývoj očekáváte?

Ano, hledám pomoc a sestavil jsem malý tým, ve kterém jsou kromě mě ještě dva 3D modeláři, jeden vývojář (pozn.red.: zřejmě programátor) a jeden člověk, který momentálně studuje engine. Potřebuji každopádně více grafiků a další experty na Unreal Engine 4, aby práce pokračovaly rychleji.

V současné době netušíme, jak dlouho celý vývoj zabere. Ale hru chceme vydávat po částech. Jakmile dokončíme oblast Little Italy, zveřejníme ji jako další demoverzi. A tak to bude i s dalšími částmi města, dokud ho nebudeme mít celé.

Protagonista původní hry Tommy

Nebojíte se, že si majitel práv vynutí konec projektu? Spoustě her zdarma se to stalo.

Toho se neobáváme. Právní stránku jsem zkoumal a kontaktoval kvůli tomu firmu 2K Czech. Ale to značku prý nevlastní, protože původní studio již neexistuje. Pokoušíme se však spojit s autorem hry Danielem Vávrou, abychom se ujistili, že máme zelenou.

Jaké pozice v rámci projektu zastáváte?

Starám se o komunikaci s médii a veřejností a pokouším se lidi přesvědčit, aby se k nám připojili. Kromě toho pracuji přímo na enginu hry.

Jaké jsou vaše předchozí zkušenosti s vývojem a grafikou?

Žádné předchozí zkušenosti vlastně nemám. V jedenácti letech jsem se v grafickém programu Maya naučil základy modelování. Ale to je asi tak všechno.