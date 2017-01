Bude Magic the Gathering kopírovat Hearthstone? Chystá se nová hra

Jenže Magic se hraje se skutečnými papírovými kartičkami a jeho digitální podoby příliš úspěšné nikdy nebyly.

To se však může změnit. Magic the Gathering totiž vzniká ve společnosti Wizards of the Coast a ta má od loňského dubna nového ředitele. A společně s ním i novou strategii. Firma se totiž chce více zaměřit na digitální sektor.

Ředitel Chris Cocks vydal prohlášení, podle kterého Wizards of the Coast začali více investovat do digitálních týmů. „A to nám dává pružnost nutnou k realizaci neuvěřitelného potenciálu našich her,“ tvrdí Cocks.

Cocks přislíbil, že firma vytvoří odlišně pojaté digitální hry podle Magicu i svých dalších značek. Nedávno ostatně založila tým Digital Game Studios, ve kterém pracují bývalí zaměstnanci společností, jako jsou Valve, Warner Bros. Interactive, Activision či BioWare.

„Všichni z nich přemýšlí, jak by hráči v budoucnu mohli využívat manu a připravovat si (herní) kouzla,“ řekl Cocks.

Firma kromě toho chce vytvářet i další hry. Zvažuje například on-line hru ze světa Magic: The Gathering či titul pro virtuální realitu vycházející z prvků Dungeons & Dragons.

Wizards of the Coast podle karet Magic vytvořili například počítačovou sérii Duels of the Planeswalkers, kterou však hráči považovali spíše za „slabý odvar“ stolní verze.