RECENZE: Mario Kart 8 Deluxe vylepšuje už téměř dokonalé akční závody

Jestli jste hrávali hry na PC zhruba před dvaceti lety, určitě si budete pamatovat závody zvířátek v motokárách Wacky Wheels. Hra, u které jsme hlavně na rozpůlené obrazovce strávili hodiny, se však jemně řečeno inspirovala v nintenďáckých závodech Super Mario Kart na SNES. A zatímco na loňskou HD verzi Wacky Wheels je celkem smutných pohled, původní série se aktuálně dopracovala k dosud nejlepšímu dílu vůbec: Mario Kart 8 Deluxe.

Deluxe verze zahrnuje původní hru, obsah z obou placených rozšíření, pět nových závodníků, tři nové vozy, dva předměty, předělaný Battle mode s pěti režimy a osmi arénami a řadu systémových změn.

Nově lze například držet dva předměty a naprostým nováčkům pomůže inteligentní řízení, které je udrží na trati. Tohle je vážně užitečná funkce, protože si můžete hned zahrát i s parťákem, který to nemá úplně v ruce.

Zlepšily se také nahrávací časy. Zatímco původní verze běží v 720p při 60fps, na Switchi hra takto funguje pouze v handheldovém režimu. Když je Switch v doku, rozlišení se přepne na 1080p.

Tohle všechno ze hry dělá dosud nejrobustnější díl Mario Kart. Na hráče čeká úctyhodných 42 tratí (plus všechny zrcadlově), které jsou tentokrát přístupné hned od začátku. A co kus, to originál. Prakticky každá obsahuje skokánky, alternativní cestu či různé interaktivní prvky, které vám mohou pomoci i uškodit. Některé pak kladou důraz na vertikální rovinu.

Budete jezdit pod vodou, uhýbat před masožravými kytkami i plachtit ve vzduchu. Tratě jsou pochopitelné, návodné a na nejnižší rychlost je zvládne každý. Už zde je ovšem dobré se naučit základy: tedy turbo start, řezání zatáček kvůli boostu a brzdění ve smyku. Stále tak je prostor se zlepšovat, a díky tomu se tratě jen tak neomrzí.



Styl jízdy přitom není závislý na volbě postavy, ale sestavení vozítka. Na hráči je, aby si zvolil základní konstrukci, přiřadil kolečka a kluzák. Tím vším ovlivňuje pět hodnot: rychlost, zrychlení, váhu, manipulovatelnost a grip. Ať už to bude motokára nebo skútr, snadno si vše vyberete tak, aby se výsledné vozítko na trati chovalo podle vašich představ. A rozdíly jsou značné, takže bacha. Nové díly se odemykají automaticky po získání určitého obnosu penízků ze závodů.



Kromě šampionátu si lze zajet ještě časovku nebo samostatné závody podle hráčem definovaných pravidel. U časovky lze stahovat záznamy jízd ostatních hráčů z internetu, k dispozici je i jednoduchý graf, který vám ukáže, jak si zhruba vedete. Samozřejmostí jsou i předělané a notně rozšířené bitvy, v nichž už nejde tolik o závody, ale spíše akci.



Zábava na desítky hodin

Výše popsané je samozřejmě moc fajn, ale co si budeme povídat, jádro hry leží jinde. A to v multiplayeru. Tady už nestačí umět jen dobře závodit, důležité jsou i předměty, které se povalují v krabicích na trati. Není nad to setřást dotírajícího soupeře slupkou od banánu nebo ho sejmout v cílové rovince.



Na druhou stranu, když vedete a v rychlém sledu vás sundají dva želví krunýře, kvůli čemuž se propadnete až na poslední místa, v tu chvíli byste vraždili. Skill je přesto důležitý. I dobrý hráč může mít smůlu, pokud je však lepší než ostatní, bude vítězit. Nové předměty jsou dva. Duch Boo propůjčí neviditelnost a krade předměty, zatímco peříčko (použitelné pouze v Battle módu) umožní nadskočit do vzduchu.



V tomto ohledu Switch exceluje. Stačí odepnout ovladače Joy-Con a můžete hrát s kamarádem na rozpůlené obrazovce na televizi nebo prakticky kdekoliv v módu tabletop. A pokud máte jeden nebo dva ovladače navíc, jedna konzole umožní hraní až ve čtyřech. Po síti si pak zahraje až dvanáct lidí.



Největší novinky se týkají přepracovaného a rozšířeného Battle módu. Na výběr je pět režimů a osm povedených arén – nejvíce se mi líbí Lunar Colony s upravenou gravitací a Luigi’s Mansion, která se poprvé objevila v Mario Kart: Double Dash!! na GameCube.

Balloon Battle je klasika. Hráči sbírají předměty a snaží se zasáhnout ostatní, čímž je připraví o balónek. Kdo přijde o všechny balónky, získá nové a může hrát dál, jenže zároveň ztratí polovinu získaných bodů.

Renegade Roundup je asi největší pecka. Hráči se rozdělí na dva týmy: policisty a odpadlíky. Policisté mají na svých vozech masožravou rostlinu, s níž loví odpadlíky, kteří se po zásahu přesunou do vězení. Odpadlík může své kolegy z vězení osvobodit, pokud najede na tlačítko pod vězením. Cíle jsou jasné. Policisté vyhrávají, když všechny pochytají, zatímco u odpadlíků stačí, aby jeden zůstal po uplynutí časového limitu na svobodě. Je to skvělá zábava, napínavá až do konce.



Oblíbil jsem si i Bob-omb Blast. Funguje na stejném principu jako Balloon Batttle, jen s tím rozdílem, že všechny předměty jsou bomby, kterých lze sebrat až deset naráz. Je to pořádná mela, a o dost akčnější a svižnější než Balloon Battle.



V Coin Runner se hráči snaží posbírat v časovém limitu co nejvíce mincí. Aby to nebylo tak snadné, předměty normálně fungují. Hra také posadí tomu, kdo má aktuálně nejvíce mincí, na hlavu korunu. To abyste věděli, na koho poslat salvu želvích krunýřů.

Poslední Shine Thief bude veteránům série také znám. Hráči se snaží ukořistit symbol sluníčka a co nejdéle prchat protivníkům, kteří po vás půjdou vším, co mají. Vyhrává ten, komu se podaří udržet sluníčko nejdéle.

Slovo závěrem

Mario Kart 8 Deluxe je nejlepší díl série. Už základní verze byla fantastická a Deluxe hru vylepšuje na těch správných místech. Ať už jde o drobnosti jako odstranění fire hoppingu nebo přidání třetího fialového boostu ve driftu, všechny novinky jsou na 100 procent pozitivní. Pokud máte Switch a chcete klasické akční závody, není co řešit.



Co řešit ovšem mají majitelé hry na Wii U, zejména ti, kteří si pořídili i placená rozšíření. Koupit novu verzi, nekoupit? Těžká volba. Myslím, že to dopadne tak, že pokud je původní hra baví doteď, koupi se stejně časem nevyhnou.