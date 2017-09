Nečekaná zpráva z Nintenda: Mario už nadále nepracuje jako instalatér

Na oficiálních stránkách japonského Nintenda se objevila nečekaná informace. Mario, jedna z nejikoničtějších herních postaviček všech dob, už prý nadále nepracuje jako instalatér!

Jediný slavný instalatér, který by snad mohl v popularitě Mariovi konkurovat, je Ron Jeremy.

Zřejmě už má vyděláno a nyní se může věnovat jen svým oblíbeným zábavám, kam mimo neustálého zachraňování princezny Peaches patří i jízda v motokárách, hraní tenisu, golfu a fotbalu a v poslední době i chov králíků.

Peněz má zřejmě dost, vždyť her s jeho jménem se prodalo více než 210 milionu kusů, což z něj dělá nejlépe vydělávající herní značku na světě. A to ani nepočítáme různé komiksy, filmy či seriály postavené na jeho jméně. Přesto jsme všichni tak nějak doufali, že u své civilní práce zůstane i nadále.

Mario poprvé spatřil světlo světa v roce 1981, jako vedlejší postava ve hře Donkey Kong. Tehdy si říkal ještě Jumpman a pracoval jako tesař. Poté si na chvíli vyzkoušel roli záporné postavy ve hře Donkey Kong Junior, ale od roku 1983, kdy vyšla legendární Mario Bros, si ho nedokážeme představit jinak, než jako neohroženého hrdinu oblečeného v modrých montérkách a červené košili.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle je nečekané spojení, ovšem funguje perfektně.

Jeho konec v instalatérské profesi samozřejmě neznamená, že by se Mario chystal do důchodu. Ba naopak, momentálně chytl druhou mízu a díky úspěšné konzoli Nintendo Switch prožívá jedno z nejlepších období posledních let. Kromě fantastického Mario Kart 8 Deluxe a nedávného Mario + Rabbids: Kingdom Battle již brzy přijde netrpělivě očekávaný Super Mario Odyssey.