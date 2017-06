Ubisoft překvapil spojením světů Maria a králíků. Tentokrát příjemně

Ubisoft zahájil show netradičně. Šéf společnosti Yves Guillemot pozval na pódium legendárního vývojáře Shigeru Miyamota, který od roku 1977 pracuje u Nintenda a je autorem řady proslulých herních sérií. Společně představili hru na hrdiny Mario + Rabbids: Kingdom Battle. A sklidili velký potlesk.

Je to hra, která přejímá estetiku her Nintenda, ostatně odehrává se v Houbovém království, ale přidá i vlastní prvky. Tím nejviditelnějším jsou králíci, které nejlépe charakterizuje slovo chaos. A to je spojení, které podle Miyamota velmi dobře funguje. Když ho Ubisoft s nápadem oslovil, koncept ho nadchl. Her s Mariem je hodně, ale tahle má být jiná.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Hráči prozkoumávají herní svět, sbírají mince, řeší hádanky a hledají ukryté truhly s výbavou. Hlavní náplní jsou ovšem souboje, a to pěkně na tahy. Soubojů se účastní tři hrdinové z celkových osmi, každý přitom disponuje vlastní sadou zbraní a schopností. Právě vhodná kombinace hrdinů se může doplnit a vyústit v extra silný útok.

Bitky na první pohled připomínají restartovanou sérii Xcom. Jedna z technik se jmenuje „team jump“, díky níž se člen týmu může dostat na vzdálené místo.

Nezanedbatelná je role zničitelného prostředí, takže za překážkou na dobrém taktickém místě se není možné schovávat donekonečna. Taktickou roli mají sehrát i průchozí trubky na bojišti.

Potvrzena byla také funkčnost figurek Amiibo či různý výzvy v kooperaci. Na hře pracují studia Ubisoftu v Miláně a Paříži. Tvůrci by rádi podchytili mobilitu konzole Switch, což znamená, že si zahrajete třeba deset až patnáct minut, hru přerušíte a posléze se k ní vrátíte. Dřívější leak zmiňoval herní dobu okolo dvaceti hodin.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle vychází 29. srpna exkluzivně na Switch.