Je to oficiální. Žádný další příběhový přídavek pro Andromedu nebude

V posledních měsících jsme o tom psali několikrát, až teď je to však oficiální. V nejnovějším prohlášení vývojáři z Bioware oznámili, že poslední update Mass Effect: Andromeda na verzi 1.10 byl konečný a žádný jiný už nebude.

Byly nepovedení výrazy obličejů tou hlavní příčinou neúspěchu Mass Effect: Andromeda?

To znamená, že nepřibude žádný další příběhový obsah, a řada nakousnutých témat proto nebude nikdy ukončena. Multiplayerové servery poběží dál a jak to bude s jejich podporou do budoucna, to se prý včas dozvíme.

Prohlášení končí větou, že Bioware děkují milionům fanoušků za podporu a doufají, že se s nimi ve světě Mass Effectu ještě někdy setkají. Vzhledem k okolnostem tomu příliš nevěříme. Spíše to působí, jako když nám po nepovedeném pracovním pohovoru slíbí, že se nám ještě ozvou, přičemž všichni víme, že se tak nikdy nestane.

Je to škoda, protože Andromeda není v jádru vůbec špatná hra (viz naše recenze). Jen doplatila na uspěchané vydání a špatnou komunikaci vydavatele Electronic Arts směrem k zákazníkům. BioWare nyní směřují veškerou pozornost na chystaný projekt Anthem.