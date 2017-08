Značka Mass Effect ještě neřekla poslední slovo, ujišťují EA

Herní sever Gamereactor vyzpovídal na Gamescomu viceprezidenta firmy Electronic Arts Patricka Söderlunda a řeč samozřejmě přišla i na jedno z největších témat letošního roku, kterým je neslavné přijetí posledního dílu série Mass Effect.

„Můj osobní názor je ten, že hra byla kritizována více, než si zasloužila,“ říká Söderlund během rozhovoru a pokračuje: „Myslím, že je to skvělá hra. Ano, musíme uznat, že byla spousta věcí, které jsme mohli udělat lépe, to bez debat, ale pokud si dnes půjdete tu hru koupit, se všemi vylepšeními, které jsme v ní od vydání udělali, myslím, že za ty peníze stojí.“

Toto prohlášení samozřejmě samo o sobě nic neznamená, těžko čekat, že se Söderlund pustí do tvrdé kritiky vlastní hry. Mnohem zajímavější jsou případné plány se značkou Mass Effect do budoucna. Internetem kolují různé řeči o tom, že Andromeda znamenala pro sérii Mass Effect úplný konec To však není pravda.

„Nevidím jediný důvod, proč bychom se k Mass Effectu neměli ještě vrátit. Proč také? Je to úžasný vesmír, milovaná série, která má spoustu fanoušků, je to hra, která pro EA a Bioware udělala mnohé.“

„Musíme být nicméně velice opatrní, až se budeme snažit Mass Effect znovu přinést, zjistit, jak to udělat správně, je moje práce a také práce Caseyho Hudsona (generální manažer firmy Bioware - pozn. red.). Ještě nevíme, jak to uděláme, ale přijdeme na to.“

Mass Effect Andromeda opravdu rozdělil herní veřejnost. Abychom byli féroví, spousta kritiky se na hru snesla od lidí, kteří ji ani sami nehráli, a navíc kvůli věcem, které už jsou dávno opravené. Jaký je váš názor?