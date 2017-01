Season Pass pro sci-fi Mass Effect: Andromeda nebude

Prodej Season Passu pro Mass Effect: Andromeda vyvrátil Aaryn Flynn, ředitel studia BioWare. Na dotaz na Twitteru odpověděl jednoduše: „Ne.“ Fanoušek se v reakci na to optal, jestli vznikne alespoň bezplatný obsah pro síťovou hru. A nebo, jestli žádná rozšíření očekávat nelze.

„O tom budeme hovořit až v budoucnu,“ odvětil Flynn. Série Mass Effect ostatně Season Passy nezahrnovala ani v minulosti. Placený stahovatelný obsah přitom pro předchozí díly Mass Effectu vyšel.

Mass Effect: Andromeda bude v Evropě dostupný od 23. března, a to pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Titul na předchozí trilogii příběhově nenavazuje. Odehrává se totiž šest set let po jejích událostech a lidstvo se tentokrát rozhodne kolonizovat galaxii známou jako Andromeda.

Při volbě hlavního hrdiny volíte mezi bratrem a sestrou. Váš sourozenec pak v příběhu figuruje i nadále.