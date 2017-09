RECENZE: Metroid: Samus Returns je handheldové sci-fi roku

Co je to Metroidvania? Popularita a propracovanost sérií Metroid a Castlevania, jejichž koncept je téměř identický, vedly k vzniku vlastního podžánru. Zástupci Metroidvania žánru se vyznačují několika totožnými vztyčnými body. Jde o 2D nebo 2,5D hry, v nichž začínáte v neprobádaném prostředí, respektive zakrytou mapou. Jak postupujete, odhalujete ji a dostáváte se do lokací, k nimž jste neměli dosud přístup. To se ale mění, jelikož postupem času získáváte schopnosti, s jejichž pomocí se do dříve nepřípustných míst dostanete. Na svých cestách se postavíte řadovým potvorám i větším bossům. Ale ty zadupete do země, jelikož vaše zbraně budou časem silnější, vaše kapacita munice větší a z vás se stanou mnohem silnější borci. Nejlepším dílem série Metroid je jednoznačně Super Metroid na SNES. U Castlevanie jde o Castlevania: Symphony of the Night pro první PlayStation. Za žánrového borce lze označit i artovou hru Ori and the Blind Forest pro Xbox One.