Mezi nejhranějšími tituly na Steamu loni nebyly žádné loňské hry

17:10 , aktualizováno 17:10

Nejvíce času hráči na Steamu trávili s počiny z předchozích let. A bodovaly především tituly od Valve. Na žebříčku her podle největšího počtu souběžně aktivních hráčů však novinky objevit lze, nejlépe si v tomto ohledu vedla vesmírná hra No Man’s Sky.