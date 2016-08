Mezi zářijovými hrami zdarma objevíte cenami ověnčené Journey

Journey (PS4)

Součástí aktuální nabídky her v rámci služby PlayStation Plus jsou například počiny Lords of the Fallen a Journey.

Druhý zmiňovaný byl v roce 2012 nejrychleji se prodávající hrou v PlayStation Store. Projekt ostatně vyšel exkluzivně jen pro konzole PlayStation.

Nabídka platí do konce září.

Hry zdarma pro předplatitele PlayStation Plus: