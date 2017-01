Senior strávil 18 let u hry, která v lednu skončí. Hledá náhradu

12:45 , aktualizováno 12:45

V roce 1999 vydaný titul Asheron’s Call patřil do první vlny on-line her na hrdiny. Ačkoliv vývojáři do něj již přes dva roky nepřidávají nový obsah, hra je dostupná dodnes.