Třetí film Mortal Kombat měl být jako brutální Avengers

Film Mortal Kombat 3 se na plátna probojovává už dlouho. Vlastně tak dlouho, že mnozí začali pochybovat o tom, že vůbec někdy vznikne. V roce 2010 to začalo vypadat nadějně. Milovník Mortal Kombat, filmař Kevin Tancharoen, natočil na vlastní náklady skvělý a drsný krátký film Mortal Kombat: Rebirth, který zaujal nejen miliony fandů po celém světě, ale také šéfy studia Warner Bros..

A to natolik, že poskytli Tancharoenovi peníze na webový seriál Mortal Kombat: Legacy s tím, že poté bude moci natočit celovečerní film. Jenže bez ohledu na pozitivní přijetí první řady Mortal Kombat: Legacy společnost Warner Bros. stále váhala s filmovou verzí a raději dala přednost druhé řadě Mortal Kombat: Legacy.

Poté už Tancharoenovi došla trpělivost a z projektu odstoupil. Stejně tak už s ním dál není spojován Oren Uziel, který napsal scénář k Mortal Kombat: Rebirth a měl napsat také třetí film Mortal Kombat.

A právě Oren teď prozradil serveru Collider, o čem měl film původně být: „Nuže dobrá a znovu říkám, že netuším, co z toho bude použito, vím, že to mělo být něco jako když vezmete Avengers nebo podobnou dějovou linku a zasadíte ji do drsného světa Mortal Kombat a přidáte přepálené násilí. Bylo to něco takového a styl příběhu byl podobný komiksovému filmu Wanted. Dohromady by se dala banda postav, které by rozdávaly pořádné rány a styl filmu byl zábavný, ale také velmi temný.“

Trailer na Mortal Kombat z roku 1995

Ostatně temné pojetí bylo tím, co se lidem na Mortal Kombat: Rebirth tolik líbilo. Je ale otázkou, jestli je stále v plánu, že třetí film bude nekompromisně brutální nebo se studio vydá jiným směrem.

Pokud jde o aktuální stav dalšího Mortal Kombat, tak o produkci se má postarat James Wan (Rychle a zběsile 7), o režii naposledy jednal Simon McQuoid, pro něhož by to byl jeho první celovečerní projekt. Datum premiéry není známo, ale Wan se nechal slyšet, že to nechtějí uspěchat. Co se týče hry, poslední díl nazvaný Mortal Kombat X vyšel v roce 2015.