Necromunda: Underhive Wars je titul, který vychází z klasické deskové hry Necromunda od Games Workshopu. Kombinuje hru na hrdiny s taktickou akcí a hraním na kola a vzniká ve studiu Rogue Factor. To je také autorem hry Mordheim: City of the Damned.

O Necromundě je známo jen minimum informací. Autoři totiž plnohodnotné odhalení naplánovali na 1. února. Hra vyjde pro PC a konzole.