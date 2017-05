První info o závodech Need for Speed: vyjdou letos a budou i off-line

Na oficiálních stránkách Need for Speed byly zveřejněny první informace z právě připravovaného nového dílu. I když projekt zatím nemá ani oficiální jméno a nebyl zveřejněn jediný obrázek, už teď je jisté několik věcí. Vývojáři z Ghost Games, kteří stáli za posledními dvěma tituly série Need for Speed: Rivals a předloňským restartem celé značky Need for Speed, bedlivě naslouchají zpětné vazbě od fanoušků. Základním kamenem má tedy být opět tuning, protože ho dle PR prohlášení „všichni milují“, stejně tak nesmí chybět honičky z policií, které jsou pro značku ikonické.

Jen tímto nic neříkajícím obrázkem doplnili Ghost Games své prohlášení

Po pravdě s těmito prvky už jsme tak nějak automaticky počítali a bereme je jako samozřejmost, zato poslední informace nás příjemně překvapila. Po věčných stížnostech fanoušků už hraní single playerové kampaně nebude vyžadovat internetové připojení! Svého času mě nekonečné martyrium v Rivals, kde jsem víc času strávil zíráním na nápis „connecting“ než samotným hraním, inspirovalo k napsání depresivního článku „Blíží se konec klasického singleplayeru?“. Tomu je už ale evidentně konec a po čtyřech letech tak konečně půjde Need for Speed pauznout.

Více informací snad přineseme v červnu, kdy se v Los Angeles koná akce EA Play. Tam si zřejmě budeme moci „Need for Speed 2017“ vyzkoušet na vlastní kůži, což je vždy lepší než všechna marketingová prohlášení dohromady.