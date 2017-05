Pozor, co kupujete. Stahovatelný obsah může stát až desítky tisíc korun

Už je to více než deset let, kdy firma Bethesda vydala nechvalně proslulý přídavek Horse Armor do populárního RPG Oblivion. Dnes už se nad podobnými praktikami ani nepozastavíme, ale v roce 2006 bylo ještě dva a půl dolaru za virtuální předmět, který v podstatě není k ničemu dobrý, příliš silná káva.

Koňské brnění za 50 Kč? Dnes už nic překvapivého.

Podle samotných autorů šlo o první zkušební výstřel, kterým se testoval nový způsob distribuce herního obsahu, pro který se postupně ustálila zkratka DLC (Downoladable Content – stahovatelný obsah). Jak to nakonec dopadlo, už víme. Navzdory obrovské vlně nesouhlasu a posměšků jsou různé, čistě estetické bonusy dnes už samozřejmým doplňkem většiny her a nikdo už se nad tím nepozastavuje. Kdo si chce připlatit pár korun za nepodstatná vylepšení, ať si tak klidně dělá, že? Důležité je jen, aby se běžný zákazník necítil ochuzen.

Zaplať, abys mohl platit

Jenže existují hry, u nichž je koupě samotného titulu pouze vstupenkou do prostředí, kde teprve můžete začít utrácet. Něco jako když si zaplatíte vstup na matějskou a poté ještě extra platíte za svezení na každé atrakci.

Třeba hudební hra Rocksmith se v základu prodává za 30 eur (cca 800 Kč), jenže pokud se nespokojíte se základní nabídkou 50 písniček, které se rychle oposlouchají, musíte vytáhnout peněženku. Každá další píseň se pak prodává za 3 eura (cca 80 Kč), pokud by jste chtěli všechny, tak to vyjde na 656 eur (ca 17 000 Kč).

Ani virtuální „vláčky“ nejsou nejlevnější koníček.

Ještě dražší koníček mají milovníci železnice, kteří si pořídili některou z verzí Train Simulatoru. Tato specifická hra nemíří na běžné hráče, ale na vyložené vlakové nadšence (takzvané šotouše), přesto nabídka 326 DLC v celkové částce bezmála 5 000 eur (přes 130 000 Kč) daleko přesahuje běžné ceny za virtuální doplňky. Je nutné předeslat, že nikdo nepočítá s tím, že by si někdo u těchto titulů koupil veškerý obsah. Těžko očekávat, že by ti stejní lidé projevili zájem poslechnout si písničky metalové Pantery a popových Maroon 5, stejně tak fanoušci parních lokomotiv nezainvestují do do detailů vymodelovaného rychlovlaku TGV.

Služba zákazníkům, nebo krádež za bílého dne?

Obě zmíněné hry můžeme považovat za poměrně hardcore tituly, ale podobný stav panuje i u „obyčejných“ her, zacílených na masové publikum.

Místo aby si firma Diesel udělala zdarma reklamu, prodává se obsahem chudý přídavek za 400 Kč.

„Simulátor života“ The Sims je velmi populární u dětí, jenže když jim hru pořídíte jen v základu, prakticky si nebudou mít s čím hrát. Chcete pro své „simíky“ domácí mazlíčky? 930 Kč. Aby mohli chodit na vysokou školu? Dalších devět stovek. Jít si zatančit na party? Ani to nebude zadarmo... Pokud nechcete ratolestem složitě vysvětlovat, proč jejich hra nevypadá tak jako na propagačních obrázcích, připravte si rovnou 15 000. Placený obsah často zcela mění hratelnost a přidává spoustu nových možností, jenže někdy naopak nepřináší vůbec nic. Za 15 eur (cca 400 Kč) si tak můžete koupit do The Sims například módní kolekci značky Diesel, nebo luxusní vybavení domácnosti, což jsou přídavky nabízející jen pár desítek generických modelů, zpíchnutých několika znuděnými grafiky během polední pauzy.

Free 2 Play bojovka Dead or Alive 5 zase nabízí za 60 eur (cca 1600 Kč) celkem 54 druhů plavek pro své sexy bojovnice. Ale i ty si musí nejdřív člověk dokoupit. Pokud chce mít nabídku kompletní, přijde ho to na bezmála 1200 eur (přes 32 000 Kč).

Bude hůř?

Pohled je to hezký, ale za 60 eur to zase nestojí.

Doba, kdy jste v obchodě zaplatili za hru a tím investice skončila, už je dávno pryč. S tím, jak se stále zlepšují technologické možnosti a na výrobě her pracuje více a více lidí, rostou samozřejmě také náklady. Vydavatelé se proto snaží najít další cesty, jak ze zákazníků vytáhnout více peněz. Tzv. season passy jsou sice drahé a často k ničemu (viz náš článek Stinné stránky ždímání hráčských peněženek v podobě prémiového obsahu), ale alespoň předem představují známou konečnou částku, na kterou se maximálně můžete dostat, pokud vás hra opravdu chytne. Přibývají však tituly, které možnost „předplatného“ nenabízejí, a pokud se dostanete do jejich osidel a máte zároveň slabou vůli, může se vám hraní pekelně prodražit.