Deset nejlepších modifikací roku 2016: například DOOMu a Skyrimu

Mezi favority tentokrát skončily úpravy her jako Arma 3, Doom, Skyrim či S.T.A.L.K.E.R. A nadstandardní pozornosti se letos těšila série Total War.

Aby prohlížení seznamu bylo zajímavější, předkládáme vám ho v opačném pořadí.

10. Expanding Fronts (Star Wars: Galactic Battlegrounds)

Ambiciózní rozšíření strategie Galactic Battlegrounds přepracovává všechny hratelné strany, aby jejich jednotky lépe zapadaly do světa Star Wars. Kromě toho přidává nové funkce a herní prvky, které lze využít i v editoru scénářů.

Expanding Fronts

9. RHS: Armed Forces of the Russian Federation (Arma 3)

Modifikace Armed Forces střílečku Arma 3 doplňuje o jednotky ruské a americké armády. Důležitý je cit k detailům a orientace na realističnost. Tvůrci projektu navíc tvrdí, že Armed Forces moderní válku mezi světovými mocnostmi posouvá na novou úroveň.

RHS: Armed Forces of the Russian Federation

8. Call of Warhammer: Beginning of The End Times (Medieval II: Total War: Kingdoms)

Call of Warhammer přináší propracovanější umělou inteligenci, díky které hra méně závisí na předem naprogramovaných událostech. Kromě toho přidává nové hratelné strany a přináší třikrát větší a pestřejší mapy. Nechybí však ani dodatečné jednotky a nový hudební doprovod.

Call of Warhammer: Beginning of The End Times

7. Divide and Conquer (Medieval II: Total War: Kingdoms)

Čtyři roky vývoje přinášejí konečně ovoce. Počin Divide and Conquer totiž nabízí čtyři nové kampaně zaměřené na Britské ostrovy, severní Evropu, Střední východ a Severní i Jižní Ameriku. Nechybí ani nové hratelné národy, například Aztékové, Apačové či Mayové.

Divide and Conquer

6. Medieval Kingdoms Total War (Total War: Attila)

Totální konverze hry Total War: Attila titul přenáší do pokročilého středověku. Odehrává se od roku 1212 do roku 1453 a nabízí nové hratelné strany i jednotky. Pracuje na něm navíc tým, který tuto modifikaci vytvořil také pro hru Total War: Rome 2.

Medieval Kingdoms Total War

5. Brutal Doom 64

Doom 64 byl díl Doomu vytvořený speciálně pro konzoli Nintendo 64. Nepracovali na něm autoři původní značky, nýbrž studio Midway Games známé například sérií Mortal Kombat. Hra navazovala na titul Final Doom a zahrnovala detailnější grafiku (retro recenze Doomu 64).

Brutal Doom 64 pak přináší citelná grafická vylepšení. Očekávat od něj lze nové efekty, zvuky i animace, ale také propracovanější systém světel, více krve a monstra i další obsah odstraněný z původní verze pro Nintendo 64.

Brutal Doom 64

4. Thrawn’s Revenge: Imperial Civil War (Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption)

Modifikace Thrawn’s Revenge do datadisku Forces of Crorruption přidává nové strany konfliktu. S tím se pojí extra jednotky i hrdinové, součástí je však i patnáct dodatečných scénářů. Těšit se lze také na režim, ve kterém čelíte vlnám nepřátel a na nové grafické prvky.

Thrawn's Revenge: Imperial Civil War

3. The Great War (Hearts of Iron IV)

Modifikace The Great War válčení v Hearts of Iron IV přenáší před začátek první světové války. Od roku 1910 se proklikáte až do jednoho z nejkrvavějších konfliktů všech dob. Stanete se členem trojdohody a pokusíte se svým spojencům pomoci.

Součástí modifikace jsou nové události, vlády, technologie ale vylepšená umělá inteligence, upravené herní principy a odlišná mapa.

Hearts of Iron IV: The Great War

2. Enderal (Elder Scrolls V: Skyrim)

Totální konverze Enderal přináší vlastní svět včetně nového příběhu a řadu tajemství, které hráč může odhalit.

Projekt navazuje na modifikaci Neherim pro Oblivion a tvůrcům se podařilo vykouzlit atmosférické ale mnohdy i značně temné scenérie. Hlavní spisovatel navíc chystá příběhové rozšíření nazvané Enderal: Forgotten Stories.

Enderal

1. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Chernobyl (S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat)

Rozsáhlá modifikace Call of Chernobyl zahrnuje třicet dva hratelných map. Součástí je také systém opakovatelných úkolů založený na dynamickém dění v herním světě, přizpůsobitelné události vycházející z počasí, ale zahrnující i tvorbu postavy a řadu nových režimů a úspěchů.

Přibyl také systém společníků, kterým můžete zadávat příkazy pomocí klávesnice.