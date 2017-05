Zaklínač, Vetřelec, Indy Jones. Nejlepší hry s licencemi známých značek

1. Indiana Jones and Fate of Atlantis

Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992)

Indiana Jones and Fate of Atlantis je hra, která se vedle Monkey Islandu stala synonymem pro zlatou éru adventur od LucasArts. Ačkoliv nekopírovala děj žádného filmu, příliš jste to na ní nepoznali. Velmi zajímavé bylo to, že jste hru mohli projít třemi různými cestami. Jedna se soustředila na hádanky, druhá na akci a ve třetí variantě pomáhala Indymu parťačka. Mezi atraktivními lokacemi nechyběly Island, Alžír, Azory, Kréta nebo ostrov Théra. A nezapomnělo se ani na nacisty.

Čestná zmínka: Indiana Jones and the Last Crusade

2. South Park: Stick of Truth

South Park: The Stick of Truth

Stick of Truth je nejen jedna z nejlepších her od Ubisoftu, ale také jedna z nejvtipnějších her na hrdiny vůbec. To všechno ovšem za předpokladu, že se vám líbí nezaměnitelný humor Městečka South Park, od něhož je hra k nerozeznání. Stick of Truth působí jako výběr toho nejlepšího z populárního seriálu, který nejde pro silné slovo daleko. Autorská dvojice Trey Parker a Matt Stone na hře pracovala společně se studiem Obsidian, které má na svědomí Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas nebo Star Wars: Knights of the Old Republic 2.

3. Middle-Earth: Shadow of Mordor

Middle-earth: Shadow of Mordor

Titul ze světa Pána prstenů představuje výtečně namíchaný mix herních prvků vypůjčených ze sérií Assassin’s Creed, Batman a Tomb Raider. Jeho příběh je výrazně temnější, než byste u hry na motivy Tolkienova opusu čekali. Hlavního hrdinu, hraničáře Taliona, spojí tragický osud s přízrakem elfského kováře Celebrimbora, jenž měl na svědomí ukování Prstenů moci. Hra se točí především kolem pobíjení Sauronovy armády orků, která se vyznačuje velmi dynamickou hierarchií. Její členové neustále bojují o moc. Velkou novinku ve hře představoval takzvaný Nemesis systém. Díky tomu si vás nepřátelé pamatovali, a pokud se jim podařilo vás zabít, stali se silnějšími.

Čestná zmínka: Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth 2

4. Dune 2

Dune 2

Hra podle knihy Franka Herberta může být právem označována za jednu z nejvlivnějších her herní historie. Legendární studio Westwood s ní položilo základy ohromně populárního žánru real-timových strategií. Postupné odkrývání mapy, boj o surovinu, za níž jste nakupovali jednotky i budovy, to vše si zde odbylo premiéru. Dunou se silně inspirovala především slavná série Command & Conquer. Bitvy Atreidů, Harkonennenů a Ordosů mají mnozí z nás stále v živé paměti.

Čestná zmínka: Dune 2000

5. Batman: Arkham City

Batman: Arkham City

Pro fanoušky DC univerza je série Arkham naprostá povinnost. Vybrat z ní jasného vítěze je velmi těžké, ale nakonec jsme vsadili na druhý díl s názvem Arkham City. V něm hráč v kůži netopýřího muže změřil síly s řadou padouchů, mezi kterými nechyběli Joker, Dr. Strange nebo Ra‘s Al Ghul. Autoři výrazně vylepšili již tak skvělý bojový systém, challenge módy a město naplnili ďábelskými puzzly z dílny šíleného Hádankáře. Excelentní byl také příběh korunovaný naprosto šokujícím závěrem, který nenechal žádného fanouška chladným.

Čestná zmínka: Injustice 2: Gods among Us

6. Aliens versus Predator

Aliens versus Predator (2000)

AvP byla značka jako žádná jiná. Tři různé kampaně, tři různé styly hraní, tři různé důvody, proč si ji zamilovat. Podobně jako v případě KOTORu není vůbec snadné rozhodnout, zda byl lepší první, nebo druhý díl, ale originál byl jen jeden. Jedněm se vybaví hrůza a nervy, které zažívali v kůži vesmírného mariňáka, jiní naopak zamáčknou kyselinovou slzu při vzpomínání na sadistický lov v podání obou milovaných šmejdů z vesmíru. Hra však není oslavována jen pro tři drasticky rozdílné kampaně. Síťová složka byla stejně tak skvělá, návyková a především originální.

Čestná zmínka: Alien: Isolation

7. The Simpsons

The Simpsons

Ať už jste Simpsonovy hráli na automatech, nebo na počítači, i tato skrolovací mlátička byla návyková až běda. Možná se vám vybaví intro, hudba, hordy věčně nakrknutých nepřátel, hektické souboje s bossy anebo mezihry s nafukováním balonů pumpičkami. Tato hra určitě zůstane jednou z těch klasik, na které velmi rádi vzpomínáme.

8. Witcher 3

Witcher 3

Tady asi není potřeba nic dodávat. O Zaklínači slyšel už snad každý a hra se právem řadí k těm vůbec nejlepším videohrám vůbec. Hráči dává k dispozici ohromně rozsáhlý, překrásně zpracovaný svět a dává jej volně k prozkoumávání. Má poutavou zápletku, skvělé postavy, obtížné volby a fantastické vedlejší úkoly. Povedly se i oba datadisky. A pokud na něj nemáte železo, zkuste jedničku nebo dvojku, jsou rovněž vynikající. Jenom pozor, není to zábava na jeden víkend.

Čestná zmínka: Gwent: The Witcher Card Game

9. Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic

Která hra z prostředí Hvězdných válek je nejlepší? Fanoušci ostatních titulů nám to snad odpustí, ale volba nakonec padla na KOTOR. Oba jeho díly byly vynikajícími hrami a legendami RPG žánru. Představují předstupeň pozdějšího Mass Effectu. KOTOR nabízel skvěle napsané postavy, spoustu questů, rozdílných lokací, dialogů a vynikající příběh odehrávající se tisíce let před událostmi z filmů. Přidali jste se v něm na světlou, nebo temnou stranu Síly? Pokud vám hra vyloženě chybí a modlíte se za regulérní trojku, zkuste příběhové MMORPG The Old Republic, je zdarma.

Čestná zmínka: Dark Forces

10. The Walking Dead

The Walking Dead

The Walking Dead nebyla zdaleka první hrou od Telltale Games, ale stala se začátkem nové éry dnes už velmi úspěšného studia. Titul se řadí do kategorie takzvaných „filmoher“, které na hráče nekladou velké nároky a zaměřují se čistě na děj a interaktivní dialogy. Vyprávění se točí kolem skupinky přeživších, kteří putují rozvráceným světem zombie apokalypsy ve snaze nalézt bezpečné útočiště. Emocionální příběh, vynikající postavy a velmi obtížné volby dokázaly vydobýt této epizodické hře nejeden titul „Hra roku“. Jak už víme, zmíněné volby ve hrách od Telltale sice nejsou zdaleka vždy tak důležité, jak se někdy tváří, ale tehdy to nikdo moc neřešil. Hru si můžete zkusit i na chytrých telefonech či tabletech. V současné době vydává studio již třetí sérii tohoto zombie bestselleru.

11. Metro: Last Light

Metro Last Light

Pokračování hry Metro 2033 založeného na knižní předloze od Dmitrije Gluchovského dokázalo předchozí díl bez problémů překonat. Lidstvo po atomové válce přežívá ve stanicích moskevského metra. Mezi ostrůvky civilizace nechybí fašisté, komunisté, ani kapitalisté. Tunely i zdevastovanou Moskvu obývají děsivá monstra, která jaderná apokalypsa zplodila. Last Light nabídla na svou dobu úchvatnou grafiku a především dokázala uspokojit hráče, kteří si u stříleček cení spíše příběhu a atmosféry než hraní ve více lidech. Metro bylo temné, originální a úžasně chytlavé.

Čestná zmínka: Metro 2033

12. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Rainbow Six Siege

Jméno Toma Clancyho mají hráči v povědomí, ať už jeho knihy četli, nebo ne. A herní série Rainbow Six, jíž předcházela stejnojmenná kniha, je asi tou nejslavnější sérií. Ta si s posledním dílem s podtitulem Siege dokázala vybojovat status všeobecně uznávané taktické on-line akce, v níž se každá chyba nekompromisně trestá. V on-line kláních bojuje tým protiteroristické jednotky s teroristy. Koordinace, načasování a opatrnost je v Siege naprostou nezbytností a hra se těší velké oblibě a její fanoušci na ni nedají dopustit. Mezi další přednosti hry patří velká míra destrukce, díky níž můžete nic netušící nepřátele překvapit. Jméno Toma Clancyho je spjato i s dalšími herními sériemi, ty však většinou nejsou na motivy jeho knih.

Čestná zmínka: Tom Clancy’s Splinter Cell (není na motivy knihy)

13. 80 Days

80 Days

Pokud vás štvou nedostatečné důsledky vašich voleb v nelineárních hrách a nevadí vám minimalistické grafické zpracování, je 80 Days přesně hrou pro vás. Převážně textový titul na motivy knihy Cesta kolem světa za osmdesát dní od Julese Vernea si můžete zahrát dokonce i na chytrém telefonu. Která města navštívíte, koho potkáte a jaká dobrodružství zažijete, to všechno záleží čistě na vašich rozhodnutích a vašem postupu hrou.