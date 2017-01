Nejočekávanější akční hry roku 2017

Akčních her se v každém roce na pultech obchodů objeví celá řada, článek jsme se proto rozhodli rozdělit na dva díly. Pokud svého favorita v přehledu neobjevíte, nebojte se nám napsat tip do diskuse. Je však dost dobře možné, že jsme na něj nezapomněli, jen se nám do prvního dílu nevešel.

1. For Honor

datum vydání: 14. únor 2017

platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

For Honor je středověká rubačka kladoucí důraz na propracovaný systém boje. Nepokouší se sice o realistickou simulaci, jednoduše máchat směrem na protivníka v ní však také nestačí.

Při jednotlivých útocích je třeba volit směr útoku i rychlost výpadu. Nepřítel se může krýt, musí však předvídat z jaké strany útok přijde. To lze odhadnout z animací, přesto jsou bleskové reflexy nezbytné.

Jinak lze v rámci tří frakcí volit z několika typů postav. Jejich vlastnosti se inspirují v dynamice hry kámen-nůžky-papír. Vikingové jsou tedy pomalejší a jejich útoky více bolí, samurajové jsou naopak svižnější a mají díky tomu větší šanci prorazit vikingovu obranu. A kromě toho lze volit ještě vyváženější rytíře.



For Honor působí především jako titul vhodný pro síťovou hru, obsahovat však bude i příběhovou kampaň. Ta ale z dostupných informací zatím působí spíše jako výukový režim, který poslouží k lepšímu ovládnutí systému boje.

For Honor

2. Prey

datum vydání: první nebo druhé čtvrtletí roku 2017

platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Ačkoliv je Prey druhým dílem v sérii, prvotinu příliš nepřipomíná. Z prvních informací a videí působí jako akce Dishonored ve sci-fi kulisách. Jinými slovy lze očekávat pestrý výběr dovedností i kreativní zbraně, díky kterým pro situace existuje nadstandardní počet řešení.

Proměňovat se lze například na předměty, v jejichž formě se pohybujete. To může sloužit třeba k nepozorovanému pohybu za nepřáteli či k dosažení jinak nedostupných míst.

Hra kromě toho kombinuje prvky hororu s bojem o přežití. Pohybujete se po tajuplné vesmírné stanici, ve které musíte čelit neznámým mimozemským nepřátelům.



Významnou roli v titulu bude hrát i příběh. Prey začíná okolo roku 2032 ve světě s alternativní minulostí. John F. Kennedy přežil pokus o atentát a v následujících letech investoval nezvyklé množství peněz do vesmírného programu.

Volit půjde mezi mužskou a ženskou postavou a výběr pohlaví bude mít vliv na děj.

Prey

3. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

datum vydání: 7. března

platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Nejnovější příspěvek do série Ghost Recon bude pro značku představovat krok novým směrem. Hra totiž nabídne rozsáhlý otevřený svět, který prý bude patřit mezi jedno z největších prostředí ve hrách od vydavatelství Ubisoft.

Portfolio Ubisoftu přitom čítá například tituly Assassin’s Creed, Watch Dogs či Far Cry.

Titul díky tomu kromě hlavní příběhové linie bude zahrnovat i nepovinné vedlejší úkoly. Odehrávat se navíc bude v přítomnosti. Dostupné předměty tak budou vycházet z výbavy využívané armádami celého světa.

Ve Wildlands zavítáte do Bolívie ovládané drogovými dealery. Prominentní silou se stal kartel Santa Blanca, díky kterému je Bolívie předním světovým výrobcem kokainu a vliv kartelu pociťují i Spojené státy.



Hráč je proto členem speciální jednotky Ghosts, jejímž úkolem je Santa Blancu zlikvidovat a odhalit případné napojení na bolivijskou vládu. Titul tak půjde hrát i kooperativně.

Ghost Recon: Wildlands

4. Sniper: Ghost Warrior 3

datum vydání: 4. dubna 2017

platformy: PC, PlayStatio 4 a Xbox One

V třetím dílu akce Ghost Warrior zavítáte do Gruzie zmítané občanskou i zástupnou válkou. Tedy takovou, kde proti sobě nepřímo válčí dvě strany.

Vy jste americkým vojákem Jonathanem Northem a vaším úkolem je zabít člověka, se kterým sdílíte temnou minulost. Jedině tak lze totiž předejít vypuknutí další studené války.

Ghost Warrior 3 je prvním dílem v sérii, ve kterém lze prozkoumávat otevřený svět. Nechybí tedy vedlejší mise a pestré možnosti při řešení situací. Hra podporuje tři typy boje.

Jedním je plíživý postup, díky kterému lze nepřátele likvidovat zblízka. Dalším je tradiční „bezhlavé“ akční střílení a posledním je odstřelování a využívání různých udělátek.



Právě poslednímu stylu však tvůrci věnují nejvíce péče. Titul proto zahrnuje komplexní systém, díky kterému bere v potaz například kalibraci pušky, počasí, rychlost větru, vzdálenost, gravitaci ale i hráčův dech.

Snaha propojit akci s prvky z her na hrdiny však místy působí úsměvně. Například když možnost schovat mrtvolu musíte nejprve odemknout.

Sniper Ghost Warrior 3

5. Bulletstorm: Full Clip Edition

datum vydání: 7. dubna 2017

platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Nápaditá akce Bulletstorm se letos dočká modernizované verze. Pět let po vydání původní hry tak zavítá i na stávající generaci konzolí a využije také možností nové konzole PlayStation 4 Pro.

Grafická vylepšení budou dostupná i PC hráčům, titul si však budou muset koupit znovu. Hru totiž vydává odlišná společnost.

Na remasteru však pracují autoři původního titulu a jako bonus za předobjednání získáte Duke Nukema jako hratelnou postavu.

Bulletstorm: Full Clip Edition

Největší devizou hry je inovativní systém boje, se kterým útoky lze řetězit do zuřivých kombinací. A čím komplikovanější kombo, tím více bodů na budoucí nákup výbavy.



Významné je například elektrické vodítko, kterým si lze nepřátele přitáhnout. To můžete kombinovat s výkopy ze skluzu i rozběhu a s řadou zbraní s odlišnými útoky. Způsobů jak nepřátele lze eliminovat tak existuje nespočet a momenty se zpomaleným časem pak působí jako extra zpestření.

Původní verze si vysloužila obstojné recenze, z komerčního hlediska ji však bylo možné považovat za propadák.

6. Battalion 1944

datum vydání: květen 2017

platformy: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Battalion 1944 se vrací ke zlaté éře akcí z druhé světové války. Vzniká však v nezávislém studiu se skromnějším rozpočtem. Jeho autoři přesto mají zkušenosti s prací na velkorozpočtových projektech a z pojetí hry čiší ambice.

Inspirací jsou tituly jako Call of Duty 2, Medal of Honor, Counter-Strike a Day of Defeat. Chybí komplexní odemykání zbraní a dovedností, autoři se prý chtějí vracet k hratelnosti založené čistě na vašich dovednostech. Počin tak bude obsahovat jen síťovou složku.

Battalion 1944

Mapy jsou menší, tvůrci tím chtějí vytvářet více příležitostí pro intenzivní souboje zblízka a titul má být vhodný i pro soutěživé hraní.



Jednotlivé úrovně se navíc inspirují skutečnými lokacemi, které však v zájmu zábavnosti upravují. Bojovat budete například ve francouzských ulicích nebo v lesích Bastogne.

Autoři navíc provádějí intenzivní rešerši. Fotí historické budovy, zkoumají dobový arzenál a nahrávají zvuky ikonických zbraní.

7. Red Dead Redemption 2

datum vydání: podzim 2017

platformy: PlayStation 4 a Xbox One

Věhlasnost vývojářského studia Rockstar opět dokázalo ohlášení hry Red Dead Redemption 2. Informací je totiž známo pomálu, přesto však hra v rámci Game Awards 2016 získala ocenění jako nejočekávanější titul roku 2017.

O vzniku hry se spekulovalo již od dubna 2016. Tehdy totiž na internet unikla mapa, která z titulu údajně pochází.

Ta naznačila, že se tentokrát bude možné pohybovat i po vodě a herní svět je v ní větší než v prvním dílu. Vznik projektu pak vývojáři potvrdili o půl roku později a dva dny na to následovala ukázka ze hry.

Obrázky z filmové ukázky k Red Dead Redemption 2

Podle spekulací se kovbojka Red Dead Redemption 2 bude odehrávat před událostmi prvního dílu. V nepotvrzené mapě je navíc možné spatřit regiony Great Plains a Tall Trees známé z prvního dílu.



Tvůrci kromě toho prozradili, že významná tentokrát bude síťová hra. Zažít bychom prý měli zcela nový typ multiplayeru.

Analytrik Ben Schachter navíc odhaduje, že by hra jen během prvního čtvrtletí mohla prodat 12 milionů kusů. Studio Rockstar je ostatně autory hry Grand Theft Auto V, která je s více než 70 miliony kopií čtvrtou nejprodávanější hrou všech dob.