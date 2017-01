Nejočekávanější hry na hrdiny roku 2017

1. Torment: Tides of Numenera

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 28. února 2017

Torment: Tides of Numenera

Vytoužený duchovní nástupce legendární hry Planescape: Torment už pomalu klepe na dveře. Nezbývá než doufat, že se autoři materiálu chopili zodpovědně.

Očekáváme fascinující svět, originální postavy, skvěle napsané dialogy, obtížné volby i parádní hratelnost okořeněnou osobitými prvky. Cokoliv jiného bude znamenat zklamání.

2. Mass Effect: Andromeda

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 23. března 2017

Mass Effect: Andromeda

Nový Mass Effect se odehrává šest set let po událostech třetího dílu a hráči budou kolonizovat neznámou galaxii. Hry od Biowaru tradičně vynikají zajímavými postavami, audiovizuálním zpracováním a volbami, kterými můžete ovlivnit příběh hry.

Autoři slibují právě těžká rozhodnutí, ale také silnější důraz na průzkum a hráčovu svobodu. Zahrajete si přitom nejen sami, ale i s ostatními hráči. Podrobnosti o hře si přečtěte na Bonuswebu zde.

3. Vikings: Wolves of Midgard

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 1. čtvrtletí 2017

Vikings: Wolves of Midgard

Je libo Diablo ve vikingském prostředí, jež čerpá ze severské mytologie? Wolves of Midgard patří k nenápadnějším hrám na tomto seznamu, to však neznamená, že nemůžou příjemně překvapit.

Koncept hry si se zasazením na první pohled rozumí, a pokud si autoři vyhrají s dílčími mechanismy, mohou se Vikings klidně zařadit po bok her jako Grim Dawn nebo Torchlight 2.

4. South Park: Fractured but Whole

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 1. čtvrtletí 2017

South Park: The Fractured but Whole

Přímé pokračování podařené South Park: Stick of Truth si klade za hlavní cíl jedničku překonat. Výrazně přepracován byl soubojový systém, v rámci kterého se postavičky nyní mohou pohybovat po herním poli. Hra má být také výrazně delší.

Zápletka hry se točí kolem hraní na superhrdiny. Děti se pohádají, čímž vznikne konflikt, který paroduje občanskou válku známou z marvelovských filmů a komiksů. Hra je k nerozeznání od seriálu a o břitký humor v ní nebude nouze.

5. Kingdom Come: Deliverance

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 2017

Husitskou hru na hrdiny od českých Warhorse Studios u nás není třeba představovat. Mezi tvůrci nechybí autoři oblíbené Operace Flashpoint nebo Mafie.

Kingdom Come: Deliverance

Hra z pohledu vlastních očí vyniká šermířskými souboji, důrazem na realistické zpracování a samozřejmě neokoukaným zasazením. Těšíme se na zajímavý příběh i historické reálie, bojíme se především velkého množství bugů.

6. Elex

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 2017

Elex

Elex bychom mohli nejlépe charakterizovat jako sci-fi verzi populárního Gothicu, který vyvíjí stejní autoři ze studia Piranha Bytes. Ti hru popisují doslova jako science-fantasy, neboť v jejich světě na sebe narážejí futuristické technologie a kouzla.

V Elexu hrajete za postavu, která znovu získá ztracené emoce a na cestě za vlastní identitou ovlivní chod dějin. Bude vaší zbraní plazmová puška, nebo meč?

7. Divinity: Original Sin 2

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 2017

Divinity: Original Sin 2

Pokračování oceňované hry Divinity: Original Sin je naplánováno na letošní rok a hráči se v něm opět vrátí do dob, kdy hrám na hrdiny dominovaly tituly jako Baludur’s Gate.

Velkou posilou mezi scenáristy se stal Chris Avellone podepsaný pod hrami jako Planescape: Torment, Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas nebo Pillars of Eternity. Divinity bude možné tentokrát hrát až ve čtyřech lidech.

8. The Surge

Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One

Datum vydání: 2017

The Surge

The Surge od tvůrců Lords of the Fallen by měla být futuristická hra na hrdiny s důrazem na akci ve stylu oblíbených Dark Souls. Zda i ona bude jednodušší a přístupnější širšímu publiku, se ještě uvidí, svět postapokalyptické budoucnosti však představuje masivní odklon od fantasy žánru, který zatím podobným hrám dominoval.

Regulérního Lords of the Fallen 2 bychom se pak měli dočkat až v následujícím roce, vývojářské studio Deck 13 na něm však již nepracuje.