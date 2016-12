Nejočekávanější hry roku 2017

Jakub Žežule

Asi největší očekávání ve mně budí kovbojka Red Dead Redemption 2, na druhou stranu však příliš nevěřím, že její vydání autoři stihnou. Těsně za kovbojku se pak řadí japonská hra na hrdiny Persona 5 a její západní protějšek Mass Effect: Andromeda.

VIDEO: Horizon Zero Dawn - E3 2016 Gameplay

Hodně zvědavý jsem i na chystané pokračování střílečky Destiny, samurajskou řežbu Ni-Oh, nebo nádherný Horizon: Zero Dawn, který na mě zatím působí jako pravěký mix Zaklínače a Assassin’s Creed. Konečně velkou srdcovkou bude remaster Final Fantasy XII.

Jan Hanáček

Jako každý rok jsou nejočekávanější hry následujících dvanácti měsíců ty, které jsem očekával na mém harddisku už tento rok. A že jsem se v hodně případech nedočkal. Můj seznam her tedy připomíná výčet stálic s visačkou „work in progress“, na které se čeká tak dlouho, dokud se neumře.

VIDEO: Šerm v Kingdom Come: Deliverance

Torment: Tides of Numenera je můj jasný favorit, protože se na něj opravdu těším. U Kingdom Come: Deliverance mě zase zajímá, jestli se celý herní koncept nezhroutí jako domeček z karet. No a na další Mass Effect s podtitulem Andromeda mám zase škodolibý zálusk proto, že chci zjistit, do jaké míry mají v Bioware a EA touhu dojit už pohřbenou krávu. Tak snad se alespoň jedné z nich dočkám.



Andrej Brabec

Quake Champions - má očekávání spojená s Quake Champions kolísají mezi nadějí a úzkostí. První informace o hře nezněly příliš pozitivně. Zdálo se, že se klasická značka sveze na popularitě Overwatche a promění se na týmovou akci plnou hrdinů a speciálních dovedností.

Prvky by však měly hrát jen vedlejší roli a jádro série prý zůstane netknuté. V potaz je navíc třeba vzít excelentní oživení DOOMa, které vzniklo taktéž v id Software. Existuje proto šance, že Quake Champions budou přesně tím vytouženým návratem série.



VIDEO: První záběry z hraní Quake Champions

Battalion 1944 - klasické pojetí síťových stříleček z druhé světové války hernímu průmyslu chybí. A propagační materiály k Battalionu brnkají na tu správnou strunu. Herní náplň ve stylu starého Medal of Honor, Call of Duty 2, či Enemy Territory? Ano, prosím. Tvůrci slibují hru zaměřenou na dovednosti, bez obtěžujících odemykatelných prvků a vylepšování výbavy.



Pořádná hra pro virtuální realitu - virtuální realita přináší nevídané možnosti. Stále jí však chybí tituly, které by zařízení pomáhaly prodat. Na nejmenované redakční zařízení tak zatím sedá prach a my netrpělivě čekáme, až nám nějaká hra konečně vytře zrak. A budeme se k ní chtít vracet znovu a znovu.



Half-Life 3 - ok, beru zpět. Není apríl.



Honza Lysý

For Honor - Dva čtyřčlenné týmy složené z vikingů, samurajů nebo rytířů, kteří se melou hlava nehlava? Mou pozornost hra For Honor má. Předpokládám, že z toho vyleze hodně zběsilá záležitost, která mě odrovná. Jen doufám, že v dobrém slova smyslu.



VIDEO: Příběhové video k For Honor

Mass Effect: Andromeda - to, že se těším na další přírůstek do série Mass Effect asi není žádným překvapením. Předchozí díly byly fantastické, takže jsem zvědavý, jak dopadne další projekt, který vtáhne hráče do lákavého světa plného nebezpečných mimozemských ras, zběsilých soubojů a tajemství.

Tekken 7 - sedmý Tekken si už relativně dlouho mohou užívat asijští fandové herních automatů, ale my si budeme muset ještě chvíli počkat. Ale já to vydržím. Věřím, že se to vyplatí a do rukou se nám dostane skvělá a roztomile praštěná bojovka s propracovanými herními mechanismy a svéráznými postavami. Ať už je řeč o starých známých, nebo nováčcích.

God of War - chudák drsňák Kratos, nebude mít chvilku klid. Poté, co si zařádil v Řecku, se přesunul směrem na sever a naivně předpokládal, že tam bude mít klid. Ale samozřejmě se pletl. A já jsem za to sobecky rád, protože se už nemůžu dočkat další strhující akční jízdy. I když mě trošku děsí péče o caparta, který je k vidění v uvolněných materiálech. Snad nebude moc na obtíž.

VIDEO: God of War - E3 2016 Gameplay

Injustice 2 - i v případě Injustice mám určité obavy. Ty se týkají možnosti vylepšování kostýmů bojovníků, což by mělo ovlivnit jejich schopnosti. Mám docela strach, že to negativně ovlivní hratelnost, která se stane hodně nevyváženou. Ale přesto se víc těším, než bojím. Bojovka plná komiksových postav, na kterou dohlížejí tvůrci Mortal Kombat? To zní hodně dobře. A pokud se mezi bijci dočkáme i Black Canary.

Michael Mlynář

Upřímně řečeno, nemám zatím o hrách roku 2017 kdovíjaký přehled, ale zatím to vypadá, že kdyby se zadařilo, u mě doma bude v zápřahu hlavně PS4. Ve své době pro mě bylo poněkud nepochopitelné, že studio Naughty Dog zvládlo vedle úžasné série Uncharted tak nějak bokem vytvořit i postapo parádu The Last of Us, ale dnes už se nedivím ničemu a prostě se jen strašně těším na druhý díl.

VIDEO: The Last of Us Part II

Nové Gran Turismo bude zaměřeno především na soutěžní hraní a multiplayer, takže to nebude úplně pro mě, ale stejně si tam pár koleček odkroužím. Mám tu značku rád už od prvního dílu na PS1. A taky se mi zdá, že na současné generaci konzolí to je s pořádnými závodními hrami takové jakési divné. Kdovíjak moc jich tedy není.

No a druhá věc, u níž si budu stříhat metr, je nová Yakuza. V zásadě je mi jedno, jestli je řeč o předělávce prvního dílu, nebo fungl novém šestém dílu. Těším se na obě. Asi jsem v Česku jediný takovýto postiženec, ale já tu sérii prostě zbožňuji. Již jen proto, že prostředí japonských měst tu vypadá naprosto autenticky, hlavní hrdina je bourák a dámičky v hostess klubech bývají krásné.

Ondřej Zach

Mně už nezbývá, než zopakovat vyřčené. Pokud se dočkáme pokračování postapokalyptické akce The Last of Us či westernu Red Dead Redemption 2, není co řešit, tohle je sázka na jistotu. Zvědav jsem ne řežbu For Honor, v níž si jdou po krku samurajové, vikingové a rytíři. Nadchla mě i beta Ni-oh, což je obtížná hra připomínající Dark Souls, jen zasazená do samurajského prostředí.

VIDEO: Days Gone - E3 trailer

Nenechám si ujít ani poněkud klišé postapo řežbu Days Gones s motorkářem, který po smrti milované ženy hledá důvod žít v zombie světě (ano, zní to hrozně). V případě bojovek u mě vítězí Tekken, takže sedmička je další povinnost. Ze závodů pak určitě Forza Motorsport 7. A konečně pořád doufám, že Nintendo zaboduje s konzolí Switch. Nová Zelda a vylepšené / rozšířené závody Mario Kart 8, to bude zábava na desítky hodin.

VIDEO: Utajovaná konzole od Nintenda se jmenuje Switch

Honza Srp

Nejvíc zvědavý jsem momentálně na český Kingdom Come. Dan Vávra je v nezáviděníhodné pozici a poté, co několik let značně nevybíravým tónem upozorňoval, co všichni ostatní tvůrci počítačových her dělají špatně, musí konečně sám ukázat, jak že to tedy má být. Poslední dobou vypadá dění kolem hry poměrně nejistě a škodolibí hráči dávají každé klopýtnutí autorům sežrat, já ale pevně věřím, že v tom nejdůležitějším, tedy v odvyprávění originálního a smysluplného příběhu v neokoukaném prostředí, hra uspěje.

VIDEO: Vampyr je nová hra od autorů Life is Strange

Jinak se opatrně těším na spoustu titulů, s žádostí o rezervaci na recenzi a domácími švestičkami ze zahrádky půjdu k našemu nejskvělejšímu šéfredaktorovi, budiž jeho jméno nadosmrti velebeno, v první řadě s těmito hrami: Horizon: Zero Dawn, protože si Sony kvalitu svých exkluzivních her umí pohlídat, Vampyr, protože Dontnod už nadvakrát dokázali, že umí napsat skvělý příběh a Prey, protože jednoduše vypadá naprosto fantasticky.