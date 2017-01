Nejočekávanější japonské hry na hrdiny roku 2017

1. Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Platformy: Nintendo 3DS

Datum vydání: 20. ledna 2017

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Jednu z nejlepších her na hrdiny z éry PlayStation 2 si letos můžete konečně zahrát také na přenosném Nintendu 3DS. Na rozdíl od verze pro mobily je součástí také dabing. Osmý Dragon Quest se řadí k nejlepším dílům mnohaleté série a zcela jistě bude patřit k nejvýraznějším titulům, které si lze na Nintendu 3DS zahrát. Těšit se můžete na sympatické postavy, dlouhou herní dobu a na poměry konzole pohlednou grafiku.

2. Kingdom Hearts 2.8: Final Chapter Prologue

Platformy: PlayStation 4

Datum vydání: 24. ledna 2017

Kingdom Hearts 2.8: Final Chapter Prologue

Další hra na našem seznamu má rozhodně ten nejkrkolomnější název. Série Kingdom Hearts se proslavila kombinováním světů z her Final Fantasy a Walta Disneyho, ale na rozdíl od mnoha japonských her na hrdiny v ní bojujete v reálném čase. Kingdom Hearts 2.8 má být především úvodem k chystaným Kingdom Hearts 3, jejichž datum vydání je zatím stále ve hvězdách. Majitele PlayStation 4 potěší i vydání kolekce všech předchozích dílů v rámci kolekce Kingdom Hearts 1.5. + 2.5 HD Remix. Ta vyjde 28. března.

3. Tales of Berseria

Platformy: Playstation 4, Playstation 3, PC

Datum vydání: 27. ledna 2017

Tales of Berseria

Nový přírůstek do série Tales se pokusí prorazit i na našem kontinentu koncem ledna. Filmečky potěší fanoušky japonského stylu hned na první pohled, byť z technického hlediska působí grafická stránka již poněkud zastarale. Zajímavě naopak působí vaše družina, kterou v Berserii netvoří šablonovití klaďasové. Zaujmou také arkádové souboje v reálném čase, které připomínají spíše akční hry. Série Tales of je populární hlavně v Japonsku, jinde velký úspěch zatím nezaznamenala. To se však nyní může změnit. Berseria sklidila po světě převážně pochvalné recenze.

4. Nioh

Platformy: PlayStation 4

Datum vydání: 8. února 2017

Nioh

I Nioh má poněkud zvláštní název, ale nenechte se jím uvést v omyl. Může jít o jednu z nejzásadnějších konzolových exkluzivit této generace.

Hra je silně inspirována sérií Dark Souls, na rozdíl od ní je však zasazena do feudálního Japonska. Mezi rozdíly patří například tradičním způsobem vyprávěný příběh a či přítomnost mapy. Nečekejte však hru přístupnou širšímu publiku, mnohým hráčům totiž Nioh připadá ještě obtížnější než zmíněná Dark Souls. Soubojový systém a ovládání patří vedle atraktivního zasazení mezi hlavní přednosti hry.

5. Persona 5

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 3

Datum vydání: 4. dubna 2017

Persona 5

V dubnu budeme moci konečně posoudit, jak dopadla unikátní japonská hra na hrdiny Persona 5. Ohlasy z předváděcích akcí i reakce na již vydanou japonskou verzi hry hovoří jen v superlativech. A není to jen kvůli anime stylu, který ze hry čiší na každém koku.

Persona 5 je dílem simulátor života obyčejného studenta a dílem bojování ve spletitých dungeonech v rámci tahových soubojů. Mezi hlavní taháky se řadí zajímavé postavy s propracovanou psychologií, neotřelý, poutavě vyprávěný příběh a velký důraz na taktiku během soubojů. Persona 5 může být pro sérii průlomovým dílem.

6. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Platformy: Nintendo 3DS

Datum vydání: 19. května 2017

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Shadows of Valentia jsou remakem hry Fire Emblem Gaiden, která vyšla v roce 1992 pouze v Japonsku. Hráči se mohou těšit nejen na tahové bitvy, v rámci kterých přesouváte postavičky po jednotlivých políčkách, ale také na průzkum dungeonů a měst. Série Fire Emblem se příští rok podívá také na novou konzoli Nintendo Switch.

7. Final Fantasy XIV: Stormblood

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Datum vydání: 20. června 2017

Final Fantasy XIV: Stormblood

Na červen je naplánováno i rozšíření do úspěšného MMORPG Final Fantasy XIV, které si na rozdíl od Warcraftu lze zahrát i na konzolích. Čeká nás zbrusu nová příběhová část, dungeony, raidy, maximální úroveň se zvýší na 70 a rozšíří se i inventář. Ale pozor, datadisk nevyjde pro PS3 verzi hry. Uvidíme, zda příběh sklidí tolik chvály jako v předchozím Heavenswardu.

8. Final Fantasy XII: Zodiac Age

Platformy: PlayStation 4

Datum vydání: 2017

Final Fantasy XII: Zodiac Age

S vydáním Final Fantasy VII: Remaster letos nepočítáme, čekání si však budeme moci ukrátit hraním remasterované dvanáctky. Grafika vypadá na hru z éry PlayStation 2 rozhodně obstojně, autoři se navíc v případě tohoto remasteru pokusili původní verzi zbavit několika nepříjemných neduhů. Možná si vzpomenete na velmi nevybalancovanou obtížnost nebo nutnost pomalých přesunů mezi lokacemi. Novinkou je i nový systém povolání zamezující univerzálním buildům postav.

9. Dragon Quest XI

Platformy: PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo 3DS

Datum vydání: 2017 (potvrzené zatím jen Japonsko)

Dragon Quest XI

Jedenáctého Dragon Questu se letos zcela jistě dočkají pouze v Japonsku, na datum vydání pro zbytek světa stále čekáme. Hra zaujme především nádhernou animovanou grafikou a otevřeným světem, který bude jistě radost prozkoumávat. Čekáme i zajímavé postavy a příběh. Verze pro Nintendo 3DS bude vzhledem k výrazně slabšímu hardwaru samozřejmě dost odlišná.

10. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom

Platformy: PlayStation 4, PC

Datum vydání: 2017

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom

Příznivci anime mají letos opravdu štědrou nadílku, neboť vedle Dragon Questu a Persony je na rok 2017 naplánováno i vydání druhého dílu hry Ni No Kuni. O té toho dosud není příliš známo, vedle prvotřídní grafiky se však opět velké pozornosti dostane i hudbě. Podobně jako u prvního dílu ji složí Joe Hisaishi ze Studia Ghibli (má na svědomí filmy jako Princezna Mononoke nebo Můj soused Totoro).

11. Ever Oasis

Platformy: Nintendo 3DS

Datum vydání: 2017

Ever Oasis

Od autorů The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D přichází na kapesní 3DS zcela nová hra na hrdiny kombinující japonský anime styl se staroegyptskou mytologií. V Ever Oasis budete prozkoumávat dungeony a bojovat proti silám chaosu ve snaze vybudovat osadu v pouštní oáze.

12. Xenoblade Chronicles 2

Platformy: Nintendo Switch

Datum vydání: 2017

Xenoblade Chronicles 2

Nintendo letos potěšilo fanoušky oznámením nového dílu úspěšné série Xenoblade. Příběh se točí kolem nové postavy, která se vydává na dlouhou cestu, jejímž cílem je najít Elysium. Xenoblade zaujme gigantickým měřítkem, které je pro hry této série typické. Vizuální zpracování postav je tentokrát ve stylu japonského anime. Hra má oficiálně vyjít sice letos, ale fanoušci obeznámení s dlouhým vývojem předchůdců v to příliš nevěří.