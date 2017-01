Nejočekávanější nezávislé hry roku 2017

1. Ashen

Po nadějné hře Ashen se minulý rok slehla zem, nezbývá tedy než doufat, že se její autoři opět brzy přihlásí. Hra z temného fantasy světa láká multiplayerovou složkou, jež se inspiruje u DayZ. Ashen před hráče staví hodně silné nepřátele a další obtížné překážky a pasti. Depresivní pocit osamocení a tuhá obtížnost mají motivovat k dobrovolnému hraní s ostatními. Hra je ohlášena na Xbox One a PC.

2. Below

Také Below je temná hra s důrazem na boj o přežití, ale tady jste však na všechno sami. Na vaši postavu navíc hledíte z ptačí perspektivy, což v kombinaci s mamutími proporcemi všeho kolem dokresluje pocit ještě větší ztracenosti. Stejně jako Ashen i Below je plánována zatím pouze na Xbox One a PC.

3. Cuphead

Chystaná retro akce Cuphead zaujme především vizuálním zpracováním, který vychází z animovaných snímků třicátých let minulého století. Připravte se na velmi rychlé tempo, v němž musíte zběsile střílet a uhýbat. Zahrajete si i ve dvou. Hra bude k dostání na Xbox One a PC.

4. Death’s Gambit

Death’s Gambit působí jako mix soubojového systému Dark Souls s vizuálem připomínajícím neméně slavnou Castlevanii. O vysoko nastavené obtížnosti vůbec nepochybujte, Death’s Gambit bude záležitostí pro hardcore publikum. Těšit se mohou majitelé PC a PlayStation 4.

5. Eitr

U Dark Souls se inspiruje i pixelový Eitr, který však prvky úspěšné série mích s ještě známějším Diablem. Hráč na hru nahlíží shora a pobíjí protivníky, kteří mu taktéž zadarmo nic nedarují. Jako atraktivní se jeví severská mytologie, ze které Eitr vychází. Hra vyjde na PC a PlayStation 4.

6. Finding Paradise

Finding Paradise je druhým dílem úchvatného nezávislého titulu To the Moon. Hráči v něm opět ovládají dvě postavy doktorů, jejichž povoláním je plnit poslední přání umírajících pacientů. Hra je zaměřena pouze na příběh a autoři tvrdí, že k jeho pochopení není nutná znalost jejich předchozí hry. Pokud jste však To the Moon nehráli, okamžitě to napravte a připravte si kapesníky. Finding Paradise vyjde pouze na PC.

7. Forgotten Anne

Milovníky klasických adventur a her s důrazem na příběh v tomto seznamu zaujme asi nejvíce právě Forgotten Anne. Děj se odehrává v magické říši, která je složena ze všeho, co bylo v reálném světě někdy zapomenuto. Těšit se můžeme na zajímavý příběh, pohlednou grafiku i hádanky. Hra vyjde na PC, Xbox One a PlayStation 4.

8. GNOG

Cílem této netradiční puzzle hry je prozkoumávat vnitřek jednotlivých roztodivně navržených objektů, které představují bizarní mikrokosmy plné podivných bytostí a zařízení. GNOG vyjde letos na PC a Playstation 4 a budete si ho moci vychutnat také s headsetem PlayStation VR.

9. Hellblade

Čekání na Hellblade je skoro tak úpěnlivé jako únavné. Svižná akce čerpající z keltské mytologie se může pochlubit po technické stránce moderní a líbivou grafikou. Tuto efektní sekačku s důrazem na příběh vyvíjí zkušené studio Ninja Theory, které má na svědomí parádní kousky jako DmC: Devil May Cry nebo Heavenly Sword. Hra vyjde na PC a PlayStation 4.

10. Hello Neighbor

V Hello Neighbor je vaším úkolem proplížit se do domu vašeho souseda, který je díky pokročilé umělé inteligenci schopen odhadnout vaší taktiku. Soused na vás připravuje různé pasti a snaží se vás načapat, zatímco vy se pokoušíte proplížit do jeho sklepa. Hra je v tuto chvíli oznámena pouze pro PC.

11. Little Nightmares

Hra jako od Tima Burtona, tak bychom mohli charakterizovat plošinovku Little Nightmares, která vyniká bizarní horrorovou atmosférou a burtonovským vizuálním stylem. Dojde v ní na plížení i řešení hádanek. Hra vyjde 28. dubna na PC, Xbox One a PlayStation 4.

12. Nex Machina

Nex Machina je arkádová akce plná oslepujících záblesků a výbuchů od tvůrců her jako Alienation nebo Resogun. Na postavičku hledíte z ptačí perspektivy a vaším úkolem je klasická likvidace všeho, co se hýbe. A že se toho v Nex Machině hýbe a bliká setsakramentsky hodně. Hra je potvrzena zatím jen pro PlayStation 4.

13. Night in the Woods

V netradiční adventuře Night in the Woods budete ovládat kočku Mae, která se po studiích vrací do rodného městečka. Mae zjistí, že ovládá jisté blíže nespecifikované speciální schopnosti a se svými zvířecími přáteli se vydává na průzkum do blízkých lesů odkrýt místní záhadu. Hra zatím trochu připomíná loňskou Oxenfree a upřednostňuje zajímavý příběh před nápaditou hratelností. Vyjde již 21. února na PC a PlayStation 4.

14. Outlast 2

Outlast 2 je druhým dílem jedné z vůbec nejděsivějších her z pohledu první osoby. Podíváme se v ní do oblasti Sonorské pouště. Hráč opět ovládá postavu zvědavého novináře, vrací se i pohled skrz kameru s nočním viděním. Hra vyjde na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

15. Prey for the Gods

Prey for the Gods okamžitě připomene legendární Shadow of the Colossus a autoři podobnost nikterak nepopírají. Těšíme se tedy na bitvy s ohromnými monstry, jichž je třeba se při boji pevně držet a šplhat směrem k jejich slabým místům. Pustá a tajemná krajina je v případě Prey for the Gods pokryta sněhovou pokrývkou. Hra má vyjít na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

16. Pyre

Pyre od tvůrců Bastionu a Transistoru je hrou na hrdiny s tahovými souboji, které však svým pojetím připomenou spíše jakousi fantasy verzi tahového basketbalu. Ve hře se staráte o partu dobrodruhů a váš karavan, čímž hra trochu připomene Banner Sagu. I Pyre po vás bude vyžadovat důležitá rozhodnutí. Hra je zatím oznámena na PC a PlayStation 4.

17. Rime

Rime s zničehonic vynořila před nedávnem a překvapivě nevypadá o nic hůře, než když byla oznámena v roce 2013. Ve hře ovládáte chlapce, který v nádherně zpracovaném světě překonává různorodé překážky. Na první pohled Rime připomene klasiky jako Zelda nebo ICO. Hra vyjde na PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch letos v květnu.

18. Sundered

Od tvůrců vikingské akce Jotun přichází Sundered, který se tentokrát inspiruje strašlivými světy kultovního autora horrorů H.P. Lovecrafta. Sundered je 2D skákačkou s pohlednou grafikou a náhodně generovanými dungeony. Důležité jsou pro autory znovuhratelnost, speciální schopnosti a bitvy s bossy. Sundered vyjde na PC a Playstation 4.

19. Tacoma

Na novou hru od tvůrců vynikajícího titulu Gone Home jsme se těšili již minulý rok. Nadále však zůstává zahalena tajemstvím. Víme tak stále pouze tolik, že se v ní podíváme na opuštěnou vesmírnou stanici v kůži astronautky. Důraz nejspíše bude opět kladen na porozumění příběhu prostřednictvím průzkumu prostředí. Hra vyjde na PlayStation 4, PC a Xbox One.

20. Yooka-Laylee

Komunitou financovaná hra Yooka-Laylee připomene staré klasiky jako Croc nebo Banjo-Kazzoie a jejím vydavatelem není nikdo jiný než Team 17, známý především díky Wormsům. Těšte se na veselou 3D hopsačku věrnou svým slavným předlohám. Kampaň si můžete zahrát ve dvou, implementován má být však také lokální multiplayer o osmi minihrách určených pro dva až čtyři hráče. Yooka-Laylee vyjde na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 a Xbox One.

21. We Happy Few

Předváděčka We Happy Few patřila na loňské E3 k nejlepším momentům celé konference Microsoftu. Mrazivá atmosféra se šílenými postavami připomíná dílem filmy Tima Burtona, dílem zfetované splicery z dystopického Bioshocku. Ve fiktivním „retro-futuristickém“ anglickém městečku před nimi budete prchat jako o život. Hra vyjde na PC a Xbox One. Aktuálně je dostupná v předběžném přístupu a reakce jsou velmi pozitivní.

22. What Remains of Edith Finch

Letos vyjde i velmi nadějná hra od tvůrců oceňované Unfinished Swan. Hráč v ní bude prožívat životy předků hlavní hrdinky Edith Finchové až do okamžiku jejich smrti. Trailer na akci PlayStation Experience připomněl, že nás opět čeká výjimečný příběhový zážitek. What Remains of Edith Finch vyjde na PC a PlayStation 4.

23. Xing

Xing patří k nejnadějnějším titulům vyvíjených pro virtuální realitu. Hra bohatá na buddhistickou symboliku důrazem na hádanky připomene loňský The Witness. Zajímavé je i zasazení, Xing se totiž odehrává v životě po smrti. Kromě virtuální reality (Vive, Oculus i PSVR) si zahrajete i klasicky na PC a PlayStation 4.