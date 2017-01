Nejprodávanější hrou týdne je horor Resident Evil 7: Biohazard

Nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii je horor Resident Evil 7: Biohazard, který trochu rozčeřil stojaté vody a sesadil na druhé místo městskou akci Grand Theft Auto 5. Na třetím místě je další novinka, a to Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Čtvrtý je fotbal FIFA 17 a pátá střelnice Call of Duty: Infinite Warfare. Do první desítky se probojovala ještě akce Yakuza 0 (osmé místo).

Žebříček zveřejnila monitorovací firma GfK Chart Track a zahrnuje pouze prodeje krabicových verzí