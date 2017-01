Nejprodávanější hry, konzole a příslušenství na Amazonu v roce 2016

Playstation 4 Slim

Na Amazonu je k dispozici přehled nejprodávanějších her, konzolí a herního příslušenství loňského roku. První místa patří poukázkám Gift Card do PlayStation Store, u her zvítězil Pokémon Sun a u konzolí PlayStation 4.

Hry

1. Pokemon Sun (3DS)

2. Pokemon Moon (3DS)

3. Final Fantasy XV (PS4)

4. Uncharted 4 (PS4)

5. Madden NFL 17 (Xbox One)

6. Madden NFL 17 (PS4)

7. Skyrim Special Edition (PS4)

8. Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition (PS4)

9. FIFA 17 (PS4)

10. The Division (PS4)

1. PS4 Slim 500GB Uncharted 4 Bundle

2. PS4 500GB Call of Duty: Black Ops 3 Bundle

3. PS4 Pro 1TB

4. Xbox One S 500GB Battlefield 1 Bundle

5. Xbox One S 500GB Minecraft Bundle