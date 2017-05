Největší otazníky letošní herní výstavy E3

Jaké bude odhalení Scorpia od Microsoftu?

Tu největší neznámou představují podrobnosti týkající se nové konzole od Microsoftu. Ta je dosud označována jako Project Scorpio a má být obdobou Playstation 4 Pro, tedy silnější verzí stávajícího Xboxu One. A rivala ze stáje Sony hodlá výkonově překonat (specifikace zde). Microsoft slibuje kromě hraní ve skutečném 4K rozlišení i možnost přehrávat filmové blu-ray UHD disky. S největší pravděpodobností se dozvíme cenu, konečný název i datum vydání nového herního zařízení.

Project Scorpio

Otázkou však zůstává, co Microsoft ukáže za hry. Sony ho svými exkluzivitami poslední dobou válcuje a společnost by měla na tento nepříznivý vývoj nějak reagovat. Sea of Thieves a Crackdown 3 jsou ve vývoji již velmi dlouho, nová Forza Motorsport je jistotou a tipovat můžeme i pokračování série Halo. Ale chtělo by to nějaké opravdové, atraktivní novinky, díky kterým by platforma chytila druhou mízu.

Jak dopadne premiéra pro Nintendo Switch?

Nintendo Switch

Prodejně se nové konzoli od Nintenda zatím daří a firma na letošní E3 slibuje velká oznámení, kterými se pokusí rozptýlit obavy o budoucnosti konzole. Jistotou je skvěle vypadající hra Mario Odyssey, která bude na E3 v hratelné podobě, a snad uvidíme i nové Xenoblade Chronicles 2, o jejichž letošním vydání lze však důvodně pochybovat.

Jaké další značky bude společnost na výstavě prezentovat? Mohou to být noví Pokémoni, dlouho očekávaný Metroid, nebo třeba nová hopsačka s Donkey Kongem. E3 bude taky ideální příležitostí, kdy by firma měla prezentovat podporu ze strany společností jako EA, Ubisoft, Bethesda nebo Activision. Šuškalo se o časové exkluzivitě pro Beyond Good & Evil 2 anové hře od Ubisoftu s Mariem a králíky Raving Rabbids. V poslední době sílí také náznaky o vývoji Bayonnety 3, jejíž druhý díl vyšel pouze na Nintendu Wii U. Nebo se konečně dozvíme něco nového ohledně virtuální konzole a možnosti hrát staré pecky na Switchi?

Kolik prostoru dostane virtuální realita?

HTC Vive Oculus Rift PlayStation VR

Pozice virtuální reality na trhu je mírně řečeno nejistá, byť tento způsob hraní skrývá snad největší potenciál od „objevení“ trojrozměrných her. Bethesda loni ohlásila vývoj verzí Falloutu 4 a Doomu pro headset HTC Vive a je velmi pravděpodobné, že je bude chtít poprvé demonstrovat veřejnosti. Čekají nás ovšem podobně zásadní oznámení, jakým byl minulý rok Resident Evil 7? Platforma by to potřebovala jako sůl.

Předvede EA konečně Hvězdné války v plné parádě?

Star Wars Battlefront 2

Vývoj AAA her může trvat velmi dlouho a fanoušci her ze světa Hvězdných válek to vědí až moc dobře. Licenci Star Wars vlastní EA a její vývojářská studia již roky pracují na několika nových hrách. Battlefront 2 jsme již měli možnost vidět a jeho předváděčka v rámci vlastní akce EA Play je prakticky jistá.

Velkou zvědavost pak budí především připravovaná akční hra z dílny Viscereal Games. Její vývoj vede Amy Hennigová, která je mimo jiné podepsaná pod sériemi jako Uncharted nebo Legacy of Kain. Na další hře ze světa Star Wars pracují i autoři Titanfallu z Respawn Entertainment. Snad nás EA letos nezklamou a připravované hry předvedou.

Jaký bude egyptský Assassin’s Creed? A co Far Cry?

Assassin's Creed (film) Assassin’s Creed Origins - ilustrační foto Assassin’s Creed: Origins (leak)

Série Assassin’s Creed si po nižších prodejích Syndicate dává potřebnou pauzu, řada úniků však naznačuje, že firma pracuje na pokračování zasazeném do starověkého Egypta. Poslední dobou toho firmě uteklo tolik, že předpokládaná demonstrace na E3 je prakticky jistotou. Hra má mít název Assassin’s Creed: Origins a údajně půjde v rámci série o výrazný posun. Vývoj by měl mít na starosti tým stojící za velmi dobře přijatým dílem Black Flag a hra se v některých ohledech údajně inspiruje třetím Zaklínačem.

Hra bude velice rozsáhlá. Vrátit se má mořeplavba a snad bychom mohli na lodi doplout až do Řecka. Podobně jako v Syndicate by měl hráč ovládat mužskou i ženskou postavu. Nic však není oficiálně potvrzeno. Dokáže nás novinka přesvědčit, že se značka vrátí v plné parádě?

Jsme zvědaví i na novinky týkající se série Far Cry. Spekulace o návratu na tropický ostrov Ubisoft vyvrátil. Čeká nás westernová odbočka?

Jak bude vypadat nový Wolfenstein a co kutí Bethesda?

Wolfenstein: The Old Blood Evil Within

Také na pokračování hry Wolfenstein: New Order se fanoušci třesou již nějaký ten pátek. Titul s pravděpodobným názvem Wolfenstein: New Colossus byl loni pouze naznačen, letos se však očekává, že se mu dostane velké pozornosti. Jakákoliv fakta zatím chybí, ale dá se očekávat, že poběží na stejném enginu jako loňský Doom a že tak svého předchůdce graficky výrazně překoná.

Otázkou zůstává, co dalšího Bethesda chystá. Dozvědět bychom se mohli datum vydání připravované on-line akce Quake Champions, kterou se autoři jistě budou chtít pochlubit. Jako velmi pravděpodobné se také jeví oznámení vynikajícího horroru Evil Within 2, na němž pracuje stvořitel Resident Evilu Shinji Mikami. Pokračování Skyrimu je podle všeho ještě hodně daleko, tým kolem Todda Howarda však pracuje na dalších obdobných projektech, které zatím nebyly oznámeny.

S čím se pochlubí Sony? Uvidíme The Last of Us: Part II?

The Last of Us: Part II God of War Uncharted: The Lost Legacy

Na nedostatek dohadů si nemůžeme stěžovat ani u připravované konference PlayStation, kterou pořádá Sony. Společnost toho má v záloze spoustu a my můžeme pouze tipovat, co bude ve výsledku nakonec prezentováno. Nejpravděpodobnější je skvěle vypadající God of War, u nějž bychom se mohli dozvědět datum vydání. Pochybovat netřeba ani o Uncharted: The Lost Legacy, která dorazí na pulty obchodů již v srpnu. A snad bychom měli vidět i nový materiál z připravované zombie akce Days Gone, která tématem připomene seriál The Walking Dead.

Detroit: Become Human

Jenže pak je tu řada neznámých. Rádi bychom slyšeli datum vydání pro Detroit: Become Human od autorů Heavy Rain nebo dlouho vyvíjeného projektu Dreams, který mají na starosti vývojáři zodpovědní za LittleBigPlanet. Jelikož by hra měla být hratelná i pomocí Playstation VR, mohli by tvůrci prezentovat virtuální realitu právě na ní, nebo na automobilových závodech Gran Turismo Sport. Jak pokročil vývoj nového Spider-Mana? Dlouho jsme neslyšeli ani o ambiciózní pravěké hře Wild, nebo komunitou vymodlených hrách jako Shenmue 3 nebo Final Fantasy VII: Remake. Dlouho o sobě nedali vědět ani autoři série Infamous.

A pak je tu The Last of Us: Part II. Na jednu stranu je hra stále ve velmi brzké fázi vývoje, na druhou stranu po bombastickém odhalení z konce loňského roku si autoři nemohou dovolit hru zcela opomenout. A odvážný tip? Co takhle Bloodborne 2? Ostatně odhalení nového projektu od autorů série Dark Souls je další velkou otázkou letošní výstavy.

Uvidíme Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2

Rockstar většinou herním svátkům a konferencím příliš neholduje. Jejich hry jsou tak populární, že si je tvůrci mohou dovolit prezentovat zcela ve vlastní režii. Letos však studio plánuje vydat nesmírně ambiciózní western Red Dead Redemption 2, s nímž hodlá navázat na fenomenální úspěch pátého GTA. Nepotvrzené úniky dokonce naznačují, že by Red Dead Redemption 2 mohla být dokonce jednou z her prezentovaných ve 4K na nové konzoli Microsoftu.

Dozvíme se datum vydání českého Kingdom Come?

Kingdom Come: Deliverance

Letošek by měla stihnout i husitská hra na hrdiny, pod níž jsou podepsaní autoři Mafie a Operace Flashpoint. Ta slibuje historické reálie, silný příběh, velkolepé bitvy i zajímavé úkoly. Hra je přitom v hledáčku nejen českých hráčů. A vzhledem k avizované absenci Cyberpunku 2077 by na sebe hra mohla strhnout velkou pozornost fanoušků RPG žánru. Také Kingdom Come je ve vývoji už velmi dlouho, a je proto možné předpokládat, že se toho nedozvíme málo. Očekáváme tedy přesné datum vydání, pokud ovšem hra nebude opět odložena.