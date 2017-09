Nejzajímavější bisexuální a homosexuální videoherní postavy

První homosexuální videoherní postava spatřila světlo světa už v roce 1986 v textové adventuře Moonmist. V jedné z příběhových linií ženská umělkyně Vivian Pentreath žárlí na svou přítelkyni, protože je vdaná za muže.

My se ovšem nebudeme věnovat dějinám homosexuality ve videohrách, ale představíme vám bisexuální, gay a lesbické postavy, které nám utkvěly v paměti.

Lena Oxton alias Tracer z Overwatch (2016)

Tracer z Overwatche

Studio Blizzard se nechalo slyšet, že několik postav z jeho hitovky Overwatch je homosexuálních, ale konkrétně nezmínilo, které to jsou. Tedy až na Tracer, o které jsme v komiksu inspirovaném hrou zjistili, že má přítelkyni jménem Emily. Také scenárista hry Michael Chu potvrdil, že je Tracer lesbičkou. A sympatickou lesbičkou. Lena je charismatická, veselá a zábavná. Takovou přítelkyni můžeme Emily jen závidět.

Kung Jin z Mortal Kombat X (2015)

Kung Jin z Mortal Kombat X

Někteří tvůrci mají tendenci ztvárňovat homosexuální jedince jako zženštilé upištěné poseroutky. Bojovník Kung Jin z Mortal Kombat takový ovšem rozhodně není. Bratranec legendárního Kung Laa si prošel tréninkem v Shaolinu a tím pádem není radno ho naštvat a nakope vás dřív, než prohlásíte, že mu sluší růžová.

Mad Moxxi ze série Borderlands

Mad Moxxi

Ve hrách Borderlands je spousta zapamatovatelných postav, ale barmanka a hosteska Mad Moxxi se mezi nimi rozhodně neztratí. Zdánlivě roztomilá Maxxi není žádná křehká květinka, je to pěkně rázná slečna se sklony k násilí. A jestliže dojde řeč na její vztahové preference, tak si do ložnice pustí zástupce obou pohlaví. Je to prostě divoká holka, která se umí bavit.

Ellie z The Last of Us (2013)

The Last of Us: Part 2

Ellie z výtečné hry The Last of Us je označována jako jedna z nejinspirativnějších a nejrealističtějších videoherních postav. Jde o hodně chválenou slečnu. A její tvůrce Neil Druckmann oznámil, že ji sice napsal jako lesbičku, ale raději by, aby si hráč sám vybral, jaká je její sexuální orientace. V rozšíření Left Behind ovšem Ellie políbila dívku jménem Riley, takže bylo naznačeno, že má slabost pro zástupkyně křehkého pohlaví.

Cirilla Fiona Elen Riannon alias Ciri ze série Zaklínač

Ciri v třetímu dílu hry Zaklínač

Rázná Ciri ze světa Zaklínače je označována za bisexuálku s tím, že ona sama se nechala slyšet, že preferuje ženskou společnost. Pokud jde o její přijetí ze strany hráčů, tak samozřejmě ne všichni jsou z ní nadšení, ale obecně na ni převládá pozitivní názor. A najde se i dost těch, kteří doufají, že dostane vlastní hru.

Eagle ze série bojovek Street Fighter

Britský elegán, ale také drsňák Eagle je jedním z bijců ze série Street Fighter. V první hře Eagle odkazoval na postavu jménem Petrov z filmu Fist of Fury (1972) s Brucem Lee, v pokračováních se z něj stala pocta frontmanovi kapely Queen jménem Freddie Mercury, který byl bisexuálem.

Curtis Craig z Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh (1996)

Curtis z interaktivní šílenosti Phantasmagoria není kdovíjak zajímavým jedincem, ale zmiňujeme ho proto, že jde o prvního videoherního hrdinu ovládaného hráčem, která není heterosexuální. Curtis je bisexuální, což vyjde najevo, když svému psychiatrovi prozradí, že chová city k postavě jménem Trevor.

Dr. Liara T’son ze série Mass Effect

Nejde prostě nemilovat mimozemskou doktorku s modrou kůží, která má lesbické sklony. Dokonce může i dojít na sexuální scénou s touhle dámou. A přestože je vcelku decentní, tvůrci hry schytali kritiku za to, že ukázali trochu digitální nahé kůže. Sprosťáci.

Steve Cortez z Mass Effect 3 (2012)

V sérii Mass Effect je více homosexuálních postav, kromě zmíněné Liary je to například poručík Steve Cortez. Tenhle charismatický chlapík má pohnutou minulost, přišel o svého manžela. A je těžké nemít sympatie k drsnému pilotovi, který umí projevit emoce.

Kanji Tatsumi z Shin Megami Tensei: Persona 4 (2008)

Kanji Tatsumi

Jak už bylo řečeno, série Persona není úplně chválena za to, jak pracuje s homosexuálními postavami. Je tak trochu paradoxní, že jedna z nejoblíbenějších gay postav pochází právě z téhle populární řady her. Konkrétně je to Kanji Tatsumi, který ve čtvrtém dílu řeší svou sexualitu a snaží se s ní vyrovnat. A právě Kanjiho komplexnost a vývoj jeho postavy se setkaly s kladným přijetím.

Juhani z Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

Juhani je první homosexuální postavou z her s tématikou Hvězdných válek. Že bude lesbičkou, bylo v plánu už při tvorbě projektu, ale v první verzi hry projevovala zájem o obě pohlaví (šlo o chybu v naprogramování), pozdější opravy z ní pak udělaly čistokrevnou lesbičku. Lesbičku se světelným mečem a to je prostě cool.

Kian Alvane z Dreamfall a Dreamfall Chapters

Homosexuální hráči asi byli v sedmém nebi, když bylo odhaleno, že urostlý fešák Kian Alvane z Dreamfall je gay. A kromě toho je postavou, která umí být drsná a nebezpečná, ale současně se nebojí pochybovat o svých přesvědčeních a snaží se nebýt jen tím, kdo slepě následuje rozkazy. Komplexnost Kianovi tedy nechybí.

Dorian Pavus z Dragon Age: Inqusition (2014)

Tvůrci Dragon Age asi nevědí, že ne každý gay fandí módě a je přehnaně okázalý, ale dá se jim to odpustit. Alespoň v případě mága Doriana, který je sice v určitých ohledech stereotypní, ale hlavně je zábavný a vtipný.

Anthony Price alias Gay Tony z Grand Theft Auto IV (2008) a rozšíření

Neuvést v přehledu někoho, kdo je známý jako Gay Tony, to by prostě nebylo v pořádku. Navíc, když jeho jméno figuruje v jednom z rozšíření ke Grand Theft Auto IV. Konkrétně jde o Grand Theft Auto: The Balland of Gay Tony (2009). Proslýchá se, že jako inspirace pro Tonyho posloužily skutečné osobnosti jako Steve Rubell, jeden z vlastníků legendárního klubu Studio 54, nebo Peter Gatien, což je majitel několika klubů, který čelil žalobám za obchodování s drogami a daňové podvody. A stejně jako výše zmínění pánové, Tony je stylový, má rád luxus a navíc je označován za krále nočního života v Liberty City. A to není titul, kterým se může chlubit jen tak někdo.

Tady je náš žebříček, ale ve videoherním universu existuje mnohem víc bisexuálních a homosexuálních postav, takže se klidně podělte o své favority v diskusi.