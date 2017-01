World of Warcraft by nefungoval bez neviditelných zajíců

„Spousta věcí, od kterých byste to nečekali, za oponou využívá herní systém kouzel. Kouzla vyžadují, aby je někdo seslal, proto musíme často vytvářet neviditelná stvoření, která kouzlí,“ vysvětlil na Twitteru Nathaniel Chapman, jeden z vývojářů World of Warcraft. „Některé další věci by bylo obtížné implementovat jiným způsobem, proto místo toho používáme neviditelné tvory.

Příkladem je souboj s bossem Siegecrafterem Blackfusem, kde na hráče útočí laserové věže. Paprsek laseru přitom od věže vede k neviditelnému zajíci, který pronásleduje hráče a při tom kouzlí.

Chapman upozornil na seznam neviditelných zajíců, který má celkem tisíc položek.

„Čas programátorů je nesmírně cenný a většinu věcí je ve hře možné udělat za pomoci nehráčských postav. Ty už umí hledat cestu, kouzlit, používat zbraně a provádět v kombinaci s jinými postavami řadu dalších akcí,“ objasňuje Chapman.

„Programátoři by teoreticky mohli implementovat každý efekt zvlášť a mělo by to drobné výhody. Ale pokud již ve hře máte prvek, který váš problém řeší, je časově efektivnější ho využít.“ A většinu funkcí mohou zajistit právě nehráčské postavy, kterým stačí nastavit neviditelnost.

Ve starších verzích World of Warcraft prý bývalo mnohem více neviditelných zajíců. Řadu funkcí však programátoři během let implementovali. Zprávu zveřejnil server Kotaku.