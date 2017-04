Autoři obsadili do role hlavních záporáků vlastní šéfy

Povedená mlátička NieR: Automata, která vyšla minulý měsíc, zatím sbírá samé úspěchy. Nedávno se přehoupla přes milion prodaných kopií a s kladnými hodnoceními se jen roztrhl pytel.

Ředitelé herních společností jsou nejmocnější bytosti na planetě Zemi

U nás dostala 80% a Jakuba uchvátila „svojí originalitou, chytlavou akční hratelností, parádní atmosférou anebo spoustou zajímavých myšlenek obsažených v emocemi nabitém příběhu hry“. Že se za takové situace chystá dodatečný zpoplatněný obsah, je celkem pochopitelné, ale nebyli by to Japonci, aby se to neobešlo bez nějaké podivnosti.

Už jen název přídavku „3C3C1D119440927“ působí docela zvláštně, ale ve skutečnosti je v tomto sériovém čísle zakódováno prakticky vše, co potřebujete vědět. Obsahem totiž budou 3 kostýmy (costumes), 3 arény (colosseums), 1 sen (dream) a datum, kdy se přídavek odehrává (27. 9. 11944).

Místo klasických projektilů po vás střílejí svými podobiznami

Ten opravdový úlet však přichází až se jmény slíbených záporáků, které budete muset porazit. Jedním je výkonný ředitel společnosti Square Enix Yosuke Matsuda, druhým pak Kenichi Sato, vedoucí Platinum Games, kteří mají samotnou hru na svědomí.

Není to žádný insiderský žertík, který by jen po šéfech pojmenoval klasická herní monstra, ale skutečné převedení obou pánů do enginu hry. Pohled na dva distingované gentlemany v padnoucích oblecích, kteří se vznášejí pár metrů nad zemí a plivou po vás střely v podobě vlastních obličejů, je stejně tak znepokojující jako zábavný.

Zástupci Platinum Games během rozhovoru pro japonský magazín Fumatsu

Ale to nejsou všechny zprávy, které se týkají značky Nier. V rozhovoru pro japonský magazín Famitsu řekl Yoko Taro, z jehož hlavy celá vize postapokalyptického světa pochází, že by rád udělal i remake původního Nier z roku 2010. Doslova se vyjádřil, že „udělá cokoli, když za to dostane peníze“. Podle svých slov za Automatu ještě nedostal ani jen, což potvrdil i výkonný producent Yosuke Saito.

Jelikož se celý rozhovor odehrává v uvolněné náladě a všichni zúčastnění evidentně vtipkují, není příliš jasné, co z toho vyplývá. Vzhledem k předchozím vyjádřením Platinum Games by se však případný port jistě dostal i na PC. Tam zatím podle všech indicií nejspíše míří akce Vanquish, jak napověděl včerejší update Steamové verze hry Bayonetta.