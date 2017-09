Nintendo Direct: Na Switch míří DOOM i Wolfenstein 2, 3DS stále v kurzu

Na Switch míří dvě střílečky, které vydala Bethesda. DOOM to stihne ještě letos, zatímco bijce nácků Blazkowicze ve Wolfensteinu II se fandové Nintenda dočkají až příští rok. Bethesda ještě 17. listopadu vydá Skyrim. Je to však spíš jen příjemný bonus k tomu, co se chystá.

The Elder Scrolls V: Skyrim - verze na Switch

Super Mario Odyssey

Tahákem vánoční sezony bude 3D akce v otevřeném světě Super Mario Odyssey, která vychází 27. října. Nintendo ukázalo, kromě nových záběrů, také dva tematicky laděné ovladače Joy-Con a velmi hezké červené pouzdro na Switch, na němž je v bílé barvě Mariův klobouk Cappy. Hru už jsme měli možnost vyzkoušet, zde si můžete přečíst první dojmy.

Nintendo Direct - záznam

Pokračování hry na hrdiny Xenoblade Chronicles 2 vyjde 1. prosince, k mání bude i sběratelská edice s 220 stránkovou knížkou artworků. Fandové značky si pak mohou ke hraní pořídit tematicky laděný Switch Pro Controller.



Xenoblade Chronicles 2

V týmové akci Splatoon 2 se 15. září objeví v rámci bezplatné aktualizace mapa Kelp Dome, kterou známe z jedničky. Odhalena byla také připravovaná mapa Snapper Canal a zbraň v podobě obrovského deštníku Tenta Brella, který poslouží i v obraně.

Bezplatná aktualizace bojovky ARMS, která už je venku, umožní namapovat si tlačítka dle libosti. Nová je také bojovnice Lola Pop.

Novou hru na hrdiny Project Octopath Traveler (pracovní jméno) chystá na příští rok Square Enix. Trochu nezvyklá je kombinace 2D postav s 3D prostředím. Na Nintendo eShopu by mělo už být dostupné demo.

FIFA 18 - Switch

Co se týče sportů, na Switch vyjde 15. září košíková NBA 2K18 (pouze digitálně, krabicovka o měsíc později). Fotbalu FIFA 18 se dočkáme 29. září, ale pozor. Tato verze neobsahuje příběhový režim Journey, propagována je přes možnost zahrát si (třeba i s kámošem) kdekoliv. Počítá se také s wrestlingem WWE 2K18, prozatím ovšem neznáme datum vydání. Letos vyjde na Swicth také sportovní hra s auty Rocket League.

Parádně vypadá nový Kirby v Kirby Star Allies, jenž vyjde na jaře. Hrát půjde jak sólo, tak až se řemi kamarády. Na videu vidíme, že hozením srdíčka na nepřítele z něj uděláme svého spojence. Součástí jsou také silné týmové útoky.

Kirby Star Allies

Za Arcade Archives se ukrývají klasiky z automatů, například VS. Balloon Fight či VS. Pinball.

L.A. Noire

Rockstar vydá na Switch detektivku L.A. Noire, v níž se počítá s podporou pohybových ovladačů i dotykové obrazovky. Více jsme psali zde.

Z nezávislých her stojí za zmínku strategie Tiny Metal, která se inspiruje Advace Wars. A vypadá moc dobře.

Co budeme hrát na 3DS

Co se týče handheldu 3DS, Mario Party: The Top 100 dostojí názvu a 10. listopadu nabídne sto her ze série Mario Party. Hrát lze až ve čtyřech - každý sice potřebuje svoje 3DS, ale karta se hrou bude stačit jen jedna!

Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire’s Conspiracy

Layton’s Mistery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy je hádankářská adventura, v níž budeme hrát za dceru profesora Hershela Laytona. Hra už sice vyšla na na chytré telefony, ne však v našem regionu, takže nám nezbývá, než počkat do 6. října. V listopadu pak vyjde také právnická adventura Apollo Justice: Ace Attorney.



Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions je remake povedené hry na hrdiny pro GameBoy Advance z roku 2003. Vyjde 6. října. Mimochodem, na Bonuswebu si můžete přečíst dobovou recenzi.



Fandové Minecraftu mohou hrát svoji oblíbenou hru také na 3DS (respektive pouze na výkonnějších verzích New 3DS, New 3DS XL a New 2DS XL). Součástí jsou režimy Survival a Creative, chybí hraní on-line.

Minecraft: New Nintendo 3DS Edition

Bojovka Kirby: Battle Royale vychází 19. ledna a na oficiálních stránkách můžete hlasovat pro oblíbenou Kirbyho dovednost.



Atlus chystá tahovou hru na hrdiny The Alliance Alive a příští rok vydá Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, což je vylepšená verze z DS. To samé lze říci i o Radiant Historia: Perfect Chronology s bonusovým obsahem, dabingem, novou grafikou, hudbou a rozšířeným příběhem. Z eShopu si také můžete nově stáhnout demo další RPG, a to Etrian Odyssey V: Beyond the Myth, které to stihne do konce roku.