Bude Nintendo lapat po dechu? Konzole Switch je dražší, než jsme doufali

Oznámený je model s diskem o velikosti 32 GB, který se na trhu objeví letos 3. března. A v den vydání bude dostupná i hra The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo přislíbilo uvedení konzole v Severní Americe, Japonsku, Hongkongu a „hlavních evropských zemích“. Do českých obchodů tedy zavítá zřejmě později.

Pořizovací cena Switche je v USA je 299 dolarů, tedy zhruba 7 500 korun. K Evropské ceně Nintendo vzkazuje, že bude záviset na lokálních prodejcích. Známá je však již cena v Británii, kde Switch vyjde na 279 liber. A to odpovídá přibližně 8 650 korunám.

V kontinentální Evropě se u cenovky dolary zpravidla vymění za eura. Předpokládat tedy lze částku 299 euro, což by odpovídalo zhruba 8 100 korunám.

Pořizovací cena konzole tak bude srovnatelná s předchozím zařízením Wii U, které však navzdory inovativním konceptům komerčně úspěšné nebylo. Dřívější spekulace navíc naznačovaly, že by se cena mohla pohybovat okolo 6 350 korun.

Od Switche se očekává výkon menší než u konzolí PlayStation 4 a Xbox One.

VIDEO: Základní informace o Switchi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Switch lze využívat ve dvou režimech, v závislosti na kterých přepíná mezi rozlišením 1280 x 720 (720p) a až 1920x1080 (1080p). Konzoli totiž lze zapojit do dokovací stanice, díky které může posílat obraz přes HDMI externí obrazovce. Například televizi či monitoru.



Součástí je výstup pro 5.1 surround sound a možnost zapojit do přenosné verze malý jack pro stereo. V dokovacím módu Switch využívá větší výkon. Konzoli však lze i používat v cestovním režimu, díky kterému zabírá podobně místa jako handheldy PS Vita, či Nintendo 3DS.

V kapesním módu hry kvůli baterii běží v menším rozlišení a očekávat lze výdrž od šesti až po dvě a půl hodiny.

Doba závisí na konkrétních nárocích hry. Například The Legend of Zelda: Breath of the Wild má na cestách vydržet zhruba tři hodiny. K přístroji je však možné připojit nabíjecí kabel typu USB-C. Například v letadle tak bude možné hrát, aniž by se konzole vybíjela.

Součástí konzole je i obrazovka s úhlopříčkou 15,74 centimetrů. Ta reaguje na dotek a díky tomu může sloužit i jako dodatečný ovládací prvek.



Významnou součástí přístroje jsou i ovladače Joy-Con. Ty je možné nasadit na strany přenosné konzole, využívat samostatně jako dva ovladače pro dva lidi nebo zapojit do příslušenství Joy-Con Grip, se kterým působí více jako tradiční konzolový ovladač.

Se Switchem lze navíc hrát až v osmi lidech po lokální wi-fi síti. On-line soupeření však bude od podzimu zpoplatněné.

Switch na rozdíl od předchozích zařízení od Nintenda nebude hry uzamykat pouze pro region, ve kterém jste je zakoupili.

Oznámené hry Nintendo 1, 2, Switch – 3. března

Mario Kart 8 Deluxe - 28. dubna

Splatoon 2 – léto 2017

Super Mario Odyssey – Vánoce 2017

Xenoblade Chronicles 2

Fire Emblem Warriors Square Enix Dragon Quest X (JP)

Dragon Quest XI (JP)

Dragon Quest Heroes

Project Octopath Traveller Atlus Shin Megami Tensei V Sega Příspěvek do série Sonic the Hedgehog Titul od autora série Yakuza, Toshihiro Nagoshiho Bethesda The Elder Scrolls V: Skyrim Grasshopper Manufacture Electronic Arts Fifa Mojang Minecraft Telltale Games Minecraft Story Mode Capcom Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers



KOMENTÁŘ BONUSWEBU: Switch představuje veliký otazník. Cenově je srovnatelný s konkurenčními konzolemi, které i po několika letech po uvedení na trh s největší pravděpodobností budou výkonnější. Největším lákadlem je tedy možnost hrát s konzolí i na cestách.

Pokud však přístroj v úvodu neuspěje, začne se točit ve spirále smrti. Firmy kromě Nintenda pro konzoli nebudou vyvíjet hry, lidé si ji kvůli tomu nebudou kupovat a šance na záchranu budou mizivé. Na druhou stranu je třeba připomenout, že kapesní zařízení Nintendo 3DS je ohromně úspěšné.

Neúspěch konzole by však pro Nintendo mohl představovat problém. Předchozí přístroj Wii U totiž příliš populární nebyl, a firma by tak mohla lapat po dechu.