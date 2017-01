Nová konzole Switch je promakanější, než se zdá. První dojmy

Nintendo Switch

Switch navazuje na velmi úspěšné Wii, které proslulo pohybovým ovládáním, ale zároveň chce oslovit i hardcore hráče a dotáhnout myšlenku dosluhujícího Wii U. A musím konstatovat, že se mu to podařilo.

Joy-Con plný technologií NFC, akcelerometr, gyroskop, hmatová odezva, v pravém ovladači infračervený senzor (detekuje vzdálenost, pohyb a obrysy) Ovladače Joy-Con

Pro připomenutí, Switch je hybridní konzole, která je buď uložena v dokovací stanici a připojena k televizi, nebo se chová jako handheld s dotykovým multi-touch displejem. Ovladače Joy-Con lze přitom odepínat a používat samostatně.

Jako první jsme s kolegou Alešem Smutným z Levelu vyzkoušeli několik rodinných či spíše party her z kolekce 1-2 Switch. Nebyl v tom záměr, spíše náhoda, protože chlívky s těmito hrami byly první na ráně. Navíc už na nás mávala sympatická dívka v kovbojském, ať jdeme vyzkoušet Quick Draw.

Každý si vezmeme do ruky jeden Joy-Con, díváme se navzájem upřeně do očí a čekáme, až hra duel odstartuje. Poté tasíme a mačkáme spoušť. Následně se koukneme na televizi, kdo byl rychlejší. Nestačí přitom jen rychle zmáčknou tlačítko, potřeba je i zamířit, tedy být v určené výseči. Jednoduché, ale zábavné.

Nintendo Switch

Ve hříčce Ball Count se snažíme jen na základě hmatové odezvy uhodnout, kolik kuliček je v dřevěné krabičce. Důležité je pevně sevřít ovladač, který vám nečekaně věrohodně zprostředkuje pocit, že v ruce skutečně držíte krabičku, v níž jsou kuličky.

Ovladač tak různě nakláním, případně s ním třesu, zatímco kuličky se odrážejí od stěn. Počet kuliček jsem uhodl hned na první pokus. Tady už si říkám, že tohle nejsou jen laciné plasťáky s několika tlačítky. Na hmatové odezvě bylo v další hře založeno také otvírání trezoru.

Nintendo Switch

Pobavil nás i Samurai Training. Zatímco jeden hráč útočí s katanou, druhý se ji snaží zachytit mezi ruce, a to tak, že tleskne. V principu je to podobná hra nervů jako při Quick Draw.

Copy Dance, v němž musíte napodobit kreaci spoluhráče, jsme svorně odmítli, nakonec jsme ale přeci jen vyzkoušeli poněkud bizarní Milk. Soutěží se o to, kdo nadojí více mléka. A ano, pro diváky je to celkem vděčná podívaná.

Her má být v kolekci víc a myslím, že pobaví jak rodiny s dětmi, tak při sešlostech s kamarády s trochou alkoholu. Když jsem se porozhlédl po výstavní ploše, v podstatě u všech stánků se návštěvníci skvěle bavili.

Nintendo Switch

Co se týče Joy-Conu, je výrazně menší než Wii Remote a v závislosti na hrách ho lze držet několika způsoby. Další využití ovladačů jsme viděli u závodů Mario Kart 8 Deluxe. Každý z hráčů si vezme jeden do rukou, zatímco závodíte na rozpůlené obrazovce. Pro velké medvědí ruce to asi nebude pohodlné, ale je to přijatelná daň za to, že můžete hrát ve dvou třeba cestou vlakem. Nebo vlastně kdekoliv.

Nintendo Switch

Když pak oba ovladače připnete ke Switchi, máte v ruce plnohodnotnou konzoli. Tady už jsem byl ve svém živlu. Mario Kart 8 je u mě nejlepší hra pro Wii U, a to jsem ji hrál v podstatě jen na GamePadu (to je ten kříženec tabletu a ovladače). Rozdíl byl celkem patrný.

Zatímco GamePad má 6,2 palcovou obrazovku s rozlišením 854 × 480 pixelů, Switch se při stejné úhlopříčce vyhoupl na 1 280 × 720 pixelů. Pro porovnání (fota níže) jsem vzal s sebou handheld New 3DS XL. Váhově porovnávat zatím nemůžu, protože všechny konzole měly kvůli případným nenechavcům kovový kryt na zádech. Samotné ovladače jsou ovšem velmi lehké.

3DS vs. Nintendo Switch

Každá nová konzole potřebuje tzv. „system seller“, tedy hru, která vás přesvědčí, abyste si novou herní mašinku pořídili. Tím, čím je pro PlayStation 4 čtvrtý díl Uncharted bude pro Switch akce Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ze zhruba desetiminutové ukázky nelze dělat žádné velké závěry, snad kromě toho, že hopsání, boj i změna výbavy v inventáři jsou zcela intuitivní. A navíc Zelda vypadá dobře i na velké televizi.

VIDEO: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Life in the Ruins Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zároveň jsme zde viděli v akci základní vlastnost Switche: konzoli jednoduše vysunete z dokovací stanice a během jedné nebo dvou sekund pokračujete v hraní v handheldovém režimu. Vážně to funguje. Když hrajete na televizi, Joy-Cony upevníte k držadlu (Joy-Grip), čímž vnikne ovladač, který mě příjemně překvapil svou pohodlností i bytelností.

Nintendo Switch

Hodně nás bavila také akce Arms, která využívá pohybové ovládání a užijete si ji spíše s kámošem než sólo. Náplň je prostá: vyberete si bojovníka a pustíte se do sebe v aréně se zničitelným prostředím. V každé ruce mám pohybový ovladač, s nímž ovládám ruce svého virtuálního bijce.

Trik je ovšem v tom, že si před zápasem můžete měnit rukavice, a to pro každou ruku zvlášť. Jedna tak vystřeluje jakýsi bumerang, další třeba salvu raket. Je v tom kromě postřehu i hodně taktiky, chcete totiž útočit, ale zároveň přerušovat útoky soupeře. Bylo celkem fajn sledovat týpky z Nintenda, kteří už měli natrénováno, pohotově uskakovali a blokovali údery.

Nintendo Switch

Samozřejmě nechyběl ani druhý díl rychlé on-line akce Splatoon, v níž se snažíte přebarvit bojiště do vaší barvy a při tom eliminovat protivníky. Lze hrát jak na televizi, tak v handheldovém režimu, kde i v té rychlosti dobře fungovalo míření přes gyroskop (předpokládám, že půjde vypnout).



K vyzkoušení bylo ještě několik drobných her, my se však vraceli k Arms a Mario Kart 8 Deluxe. Nový Mario samozřejmě bude, bohužel vyjde až na Vánoce a na zdejší akci k vyzkoušení nebyl.

Z mého pohledu šlo o skvělou předváděčku. Když se čas nachýlil a my večer spěchali na letadlo, bylo mi trochu líto, že ještě nemůžu pobýt. Switch mě prostě dostal. Naštěstí vydání (3. března) se blíží mílovými kroky.



Nintendo Switch

Pod čarou

Nintendo Switch

V pátek 13. ledna ráno přišlo oznámení ceny (299,99 dolaru), která je o padesát dolarů nižší, než na jaké startovalo Wii U (Deluxe). Jenže bez hry. V Česku se tak pravděpodobně bude prodávat za 7 999 korun, což jsou peníze, za které pořídíte PlayStation 4 Slim nebo Xbox One S.

Pravdou je, že s méně výkonnou konzolí jsem doufal v cenovku 249,99 dolaru, ta se ovšem nepotvrdila. Nepotěšilo mě ani oznámení, že Nintendo zpoplatní síťové služby, podobně jako má Sony PS Plus a Microsoft Xbox Live Gold. Bonusová hra „zdarma“ ze SNESu pak bude hratelná vždy jen daný měsíc. Doufal jsem také ve větší úložný prostor, v době digitálních distribucí je 32 GB prostě málo. Naštěstí půjde rozšířit pomocí SD karet, ale je to další investice navíc.

Naopak chválím, že Switch vyjde bez regionálního zámku. Potěšeni jistě budou i fandové japonských her na hrdiny, kromě Xenoblade Chronicles 2 se chystá třeba další díl z Shin Megami Tensei nebo I am Setsuna.



Tak jde čas Wii (2006) Wii U (2012) Switch (2017)

Mnohé zklamalo, že Switch zkrátka není přímá konkurence PlayStation 4 nebo Xboxu One. Kdo nemá konzole od Nintenda rád, Switch na tom nic nezmění. Vnímám ho totiž jako nástupce Wii, který zároveň dotahuje do konce koncept Wii U, snaží se oslovit hardcore hráče a prorazit s hybridním pojetím konzole. Že je tu opět nějaké ale, na to už jsme u Nintenda zvyklí. Já jsem ovšem spokojen. Úspěch původního Wii asi nezopakuje, ale tipuju, že bude o poznání úspěšnější než Wii U.