Chcete si vyzkoušet Switch před vydáním? Příští sobotu budou v Praze

Akce se uskuteční 25. února v Kongresovém centru Praha v sále Panorama v prvním patře od 9:00 do 19:00 hodin. Vstup je zdarma (neplést se souběžnou akcí 4FANS, Nintendo Switch pre-launch event je samostatná událost). Pozvánku naleznete na facebooku zde.

K dispozici bude 30 konzolí a 8 her. Pohybové možnosti konzole nejlépe demonstruje několik hříček z kolekce 1-2 Switch nebo nenápadná, ale velmi zábavná bojovka ARMS. K vyzkoušení ovšem bude i očekávaná akce The Legend of Zelda Breath of the Wild či multiplayerová řežba Splatoon 2. Naše dojmy z obdobné lednové novinářské akce si přečtěte zde.

Hry k vyzkoušení

1-2-Switch

ARMS

Just Dance 2017

Mario Kart 8 Deluxe

Snipperclips

Splatoon 2

Super Bomberman S

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Nintendo Switch vychází 3. března, prodávat se bude za 8 990 korun.