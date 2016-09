Z webu Game Jolt musí zmizet 562 her, které údajně porušují autorská práva Nintenda. To o jejich odstranění požádalo právní cestou a provozovatel stránek přislíbil jejich uzamčení. To v praxi znamená, že hry nebudou dostupné veřejnosti, jejich autorům však přístup zůstane.

Na web Game Jolt lidé nahrávají fandovské projekty, které se mnohdy inspirují zavedenými značkami, či si z nich vypůjčují obsah. Často jsou to produkty vývojářských jamů.