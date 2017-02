RECENZE: Samurajský Nioh je pekelně obtížný, ale zatraceně zábavný

Upřímně řečeno jsem s prvním spuštěním Nioh váhal. Na jedné straně jsem se na něj těšil, na té druhé jsem si vzpomněl na to, jak jsem se nervoval u série Dark Souls. Proč zmiňuji zrovna ji? Jednoduše proto, že Nioh je často popisován jako „Dark Souls se samuraji“.

Je to vcelku trefné, i když ne úplně spravedlivé tvrzení, protože Nioh je víc než jen klonem Dark Souls. Ale pravdou je, že oba projekty mají hodně věcí společných. Především to, že pocházejí ze stejného žánru her na hrdiny a také fakt, že obtížnost je vysoká. A tím myslím hodně vysoká.



Nioh

Ne že by se po úspěchu zmíněné série Dark Souls nedalo čekat, že se objeví další hry, u kterých se budete potit jako ve finské sauně, ale bylo by fér zmínit, že vývojářské studio Team Ninja má s náročnými tituly letité zkušenosti. Z jejich dílny pochází série Ninja Gaiden, u které se hodně vztekala velká spousta z nás, takže se nedá říct, že by se Team Ninja najednou rozhodl, že chce vytvářet náročné projekty, protože je to zrovna v módě.



Prvotní utrpení



Před prvním spuštěním Nioh je nutné se obrnit. Připravit se na to, že vaše trpělivost bude testována na každém kroku. Úvodní úroveň vás sice na moment nechá žít v domnění, že by Nioh přece jen mohl být relativně milosrdný, jenže zdání klame.



První mise z Londýna je poměrně nenáročná, ale hned další úroveň (následující za tutoriálem, který vás zasvětí do základů) vám dá jasně vědět, že budete trpět. A ne málo.



Nesnadný vývoj Nioh prošel mnoha změnami, než získal finální podobu. Prvotní verze se inspirovala u nedokončeného scénáře Oni od filmaře jménem Akira Kurosawa, ale to nakonec podle tvůrců nefungovalo. A tak v roce 2004 začali znovu. Plánem bylo vytvořit projekt, který by odkazoval na deskové hry. Ale ani to nebylo to pravé ořechové a vývoj byl v roce 2008 ukončen. Na hře začalo pracovat studio Omega Force a počítalo se s tím, že půjde o akční rubačku ve stylu Dynasty Warriors. Za dva roky ale bylo rozhodnuto, že směr, kterým se titul vydal, není ideální a bylo povoláno studio Team Ninja.

To mělo původně pracovat na čistě akční hře, ale postupem času se žánr změnil na akční hru na hrdiny. Pracovníci Team Ninja sice nejdříve nebyli nadšení z toho, co zatím vzniklo, především se jim nezdál hlavní hrdina, který pocházel ze západu, ale nakonec se rozhodli, že si Nioh na starost vezmou.

Jejich cílem bylo zkombinovat prvky sérií Dark Souls, Ninja Gaiden a Diablo s tím, že obtížnost bude vysoká, ale spravedlivá. Nioh byl také vnímám jako šance na napravení pošramocené reputace studia Team Ninja, které mnohé hráče zklamalo, když začalo vydávat hry (například Ninja Gaiden 3) cílené na široké masy. A pokud jde o nás, tak to vyšlo. Díky Nioh jsme na přešlapy Team Ninja zapomněli.



Po prvních pár desítkách minut se dostavil stav, kterého jsem se obával. Zaplavila mě bezmoc, vztek, zuřivost a chuť rozbít vše, co jsem měl v dosahu. Ptal jsem se sám sebe, proč se vlastně dobrovolně mučím a jestli mi to stojí za to.



Odpověď je stručná, ano. Stejně jako série Dark Souls i Nioh zvládá jednu věc na výbornou. Po dokončení každé mise vás zaplaví neuvěřitelný pocit blaženosti, hrdosti a nesmírného uspokojení.



Už jsme si tedy ujasnili, že Nioh je drsná hra na hrdiny. To samo o sobě zní skvěle a dalším lákadlem je zasazení do exotického Japonska, což je prostředí, které si prostě musíte zamilovat. Samurajové, ninjové, nebezpečné krásky, démonické bytosti a boj o záchranu světa. Originalitou zápletka vysloveně nepřekypuje, ale co na tom, když je to tak strhující?

Příběh se zaměřuje na blonďáka Williama (asi nejsem jediný, komu připomíná Geralta ze série Zaklínač, že?). Ten se vydává do Země vycházejícího slunce v roce 1600.



Čeká na něj boji zmítané Japonsko, které se potýká nejen se spory klanů, ale také s mystickými bytostmi. Dobrou zprávou je, že tentokrát příběh nehraje druhé housle, ale je mu věnováno docela dost pozornosti.



Nioh

Pokud jde o hlavního hrdinu, chápu vývojáře, že vsadili na jistotu a zvolil někoho, kdo zapůsobí na západní publikum, ale nemyslím si, že by byl velký problém, kdyby byla v centru dění postava s asijskými kořeny. Mně by se asi více líbila druhá možnost, působilo by to na mě autentičtěji, ale „vyšisovaný“ blondýn není něco, co by mi zkazilo dojem ze hry.

Nic pro vizážisty



Z předchozích řádek vám asi došlo, že tentokrát nemáte při výběru postavy volnost. Nebudete si tvořit vlastního hrdinu, u kterého určíte vše od pohlaví až po tloušťku kotníků. Prostě budete ovládat Williama a hotovo. Na začátku si ani nevybíráte povolání. Zvolíte si pouze svého strážného ducha, dvě preferované zbraně a je vystaráno.

Postavu si přetváříte k obrazu svému až během hraní. Není řeč o vizáži, ale schopnostech. Specializace vašeho hrdiny je plně ve vašich rukách. Najdete tu spoustu statistik, do kterých investujete zkušenostní body, a tím výrazně ovlivňujete, kterým směrem se bude William vyvíjet.

Nioh

Ani na počátku vybrané zbraně není nutné používat delší dobu. Nevyhovují vám? Tak je klidně vyměňte. Na výběr je dostatečné množství různých typů od klasických katan nebo kopí, až po kousky, jejichž jména se skoro nedají vyslovit.



Navždy s vámi nemusí být ani strážný duch, i v jeho případě je možné vybrat si jiného. Duchové jsou reprezentováni určitým zvířetem a ve chvíli, kdy se nabije speciální ukazatel, lze ducha aktivovat a na moment získat unikátní schopnosti, které se liší podle zvolené bestie. A věřte mi, že vám tenhle společník mnohokrát zachrání život.



Na začátku tedy nemáte šanci hrdinu příliš „tvarovat“, ale později si to vynahradíte. Najdete tu hromadu různých vývojových stromů. Některé se týkají zbraní, jiné magie, další vám pomohou získat schopnosti ninjů.



Je toho hodně, na co dohlížíte. Zpočátku se to může zdát matoucí, ale po chvíli zjistíte, že to zase tak komplikované není. Menu jsou přehledná, takže se v nich neztratíte a schopnosti jsou jasně popsány a někdy vám vše vysvětlí krátké video.



A protože je tolik možností, budete si muset pečlivě rozmyslet, co se získanými zkušenostmi uděláte. Každý bod hraje roli. Speciálně to platí u základních statistik. Dobře zvažte, jestli je pro vás důležitější, aby měl Will hromadu životní energie, nebo vašemu hernímu stylu bude vyhovovat spíše extrémní síla.

Nioh

Pokud ale patříte k těm, kteří preferují mágy, budete zklamáni. Kouzla ve hře jsou a hrají výraznou roli, ale spíše podpůrného charakteru. Neočekávejte to, že z Williama uděláte čaroděje, který bude po nepřátelích metat jednu ohnivou kouli za druhou a sesílat na ně sněhové bouře. Nioh je cílen hlavně na ty, kteří se rádi ohání sečnými a bodnými zbraněmi, ne na fandy magie.

O zkušenosti budete muset bojovat. A to hodně



Základní zkušenosti (nazývané Amrita) získáváte z padlých nepřátel a stejně jako v Dark Souls, pokud jste zabiti, přijdete o ně. Ale nejsou ztraceny navždy. U místa, kde jste zemřeli, zůstává váš strážný duch a čeká na to, až si je vyzvednete.



Máte dvě možnosti: buďto se k nim vrátit, nebo u svatyně povolat ducha zpět, ale tím pádem přijdete o všechny zkušenosti, které jste zatím nestačili investovat. Naštěstí další zatím nerozdělené druhy bodů (samurajské, ninja, magické...) vám zůstávají stále, i když zemřete. Alespoň v tomto ohledu byli tvůrci docela hodní.

Pokud jde o zmíněnou svatyni, ta je pro vás extrémně důležitá. Doplňujete u ní zdraví, ukládáte, investujete zkušeností body, vybíráte strážného ducha, zvete na pomoc jiné živé hráče nebo obětujete předměty, za což získáváte další zkušeností body.



Nioh

A jak se dalo čekat, svatyně jsou hodně daleko od sebe, takže pokaždé, když je zahlédnete, zaplaví vás pocit nesmírné úlevy a radosti. Pamatujte ale na to, že pokud svatyni aktivujete, znovu se objeví nepřátelé, které už jste odpravili.



Protivníci jsou různého ražení. Potkáte standardní lidské bojovníky, ale i různá mystická stvoření z japonské mytologie zvané Yokai. Stejně jako v případě milionkrát zmíněného Dark Souls platí, že i řadový rival z vás nadělá sekanou, pokud nebudete ostražití.

Souboje jsou docela svižné, ale současně hodně sázejí na taktizování a čtení stylu protivníka. Rozhodně neuspějete s tím, že se na nepřítele vrhnete a budete mačkat tlačítka pro útok hlava nehlava.



Velmi brzy vám dojde, že je pro vás nesmírně důležitá stamina (ve hře se jí říká Ki). Během útoků nebo úskoků klesá její množství, a pokud si ji neohlídáte a vyčerpáte její ukazatel, pak budete na moment ponecháni napospas nepříteli.



Je tu ale jeden trik, který se budete muset naučit, abyste uspěli. Po dokončení útoku se u vaší postavy objeví jakási aura, a jestliže ve správný okamžik stisknete požadované tlačítko, obnoví se určité množství Ki. Jde o důležitý prvek (nazývaný Ki pulz), který byste si měli osvojit co nejdříve.



Navíc nepřátelé Yokai dokážou zablokovat obnovování vašeho Ki a právě s pomocí Ki pulzu tomu zabráníte. Ki je pro vás tedy něčím, na co si musíte dávat extrémně velký pozor a díky tomu mají souboje velmi strategický nádech.

Nioh

Je tu ještě jeden důležitý taktický aspekt. K dispozici máte slabý a silný úder, s jejichž pomocí vytváříte různá komba, blok a úskoky. Navíc si vybíráte z několika různých bojových stylů, a to přímo v průběhu hry. Jde o tři postoje (nízký, střední, vysoký), kdy například nízký nabídne rychlé, ale méně ničivé útoky a účinnou obranu, zatímco vysoký pomalé a devastující údery, ale minimální obranu.



Nečekejte, že si celou dobou vystačíte s jedním stylem. Na některé protivníky je lepší používat střední, na jiné zase vysoký a podobně. Soubojový systém je opravdu komplexní, ale naštěstí lehce pochopitelný. Vejde vám do krve rychle, brzy pochopíte jeho principy.

Monumentální bossové



A to, jak dobře je ovládáte, si otestujete hlavně během střetů s bossy. Jde obvykle o vrcholy úrovní, a jestliže čekáte, že půjde o náročné bitvy, které si budete muset mnohokrát zopakovat, tak jste uhodili hřebík na hlavičku.



Souboje s bossy jsou veskrze zapamatovatelné a po jejich dokončení na sebe budete nesmírně hrdí. Ne všichni bossové dopadli na jedničku a někteří jsou možná až přehnaně obtížní, ale většina z nich se povedla a užijete si s nimi spoustu legrace (pokud legrace znamená pocení krve a rozbité ovladače).

Od hráče se očekává, že bude pozorně sledovat chování protivníka, předvídat jeho další kroky a dávat si pozor na správné načasování svých útoků. Ale i když budete velmi opatrní a ostražití, stejně budete umírat. Stane se vám to mnohokrát. To mě přivádí k veledůležité otázce: Je Nioh těžší než Dark Souls? Na ni se ale špatně odpovídá, je to hodně subjektivní. Ale ano, řekl bych, že je Nioh o něco těžší.

Nioh

Bohužel některé pasáže jsou velmi frustrující a pár momentů je laciných. Tvůrci si klidně mohli odpustit chvilky jako například ta, kdy jdete po skalní římse a najednou z jeskyně (které jste neměli šanci si všimnout) vyletí hejno netopýrů, shodí vás do propasti a jste mrtví.



Ve zkratce se ale dá prohlásit, že je Nioh sice velmi náročný titul, ale pokud si vštěpíte jeho zákonitosti, nebudete zbrklí a budete dobře nakládat se schopnostmi svého hrdiny, pak uspějete. Budete potřebovat i trochu štěstí a jistě se nevyhnete tomu, že budete mít párkrát chuť rozlámat disk se hrou, ale tvůrcům se podařilo udržet frustraci na uzdě (alespoň většinou).



A to je velký úspěch s ohledem na to, že hra není rozhodně krátká. Samozřejmě to závisí na vašem chování. Klidně můžete úroveň proběhnou za deset minut a zdržíte se jen u bosse, ale pokud budete pečlivě prozkoumávat jednotlivé mise a bojovat i se standardními protivníky, herní doba se vyšplhá na odhadem 60 a více hodin.



Měl bych zmínit, že Nioh nenabízí otevřený svět, ale do misí se dostáváte skrze mapu. A není to špatný nápad. Nedochází tak k tomu, že dlouze bloudíte po úrovni a nemůžete za žádnou cenu přijít na to, jak se dostat dál. Cestování pomocí mapy je rychlé a přehledné a bez problémů se můžete vrátit i do dokončených misí, kde na vás čekají trošku jiní nepřátelé a odměny.

Další věc, která si zaslouží pochvalu, je design úrovní. Nemáte úplnou volnost, ale narážíte na různé odbočky a oblíbené zkratky, takže nemáte dojem stísněnosti a toho, že vás hra tlačí určitým směrem. Na druhou stranu asi nehrozí, že zabloudíte, protože v rohu je k vidění „radar“, který ukazuje nepřátele v těsné blízkosti i důležité body.

Ale nebojte se toho, že vás bude Nioh vodit za ručičku. Ukáže vám směr, kterým se vydat, ale ne vždy bude jednoduché se dostat tam, kam potřebujete.



Obrazové zpracování není vždy perfektní, grafika by se dala ještě lehce vypilovat, ale tvůrci mírně zastaralé vizuály vynahrazují zajímavými lokacemi. Narazíte na různá oku lahodící místa, ať už zdánlivě malebné vesničky nebo třeba spletité komplexy jeskyní. Stěžovat si nemůžu ani na zpracování postav, rozpohybovány jsou pěkně.



Dobře dopadly i zvuky, ale musím se přiznat, že si nemůžu vybavit hudbu. Netvrdím, že je špatná, ale minimálně v mém případě asi byla často nevýrazná.



Příliš mě nepotěšila kamera. V otevřenějších prostorech s ní není problém, ale ve chvílích, kdy se člověk ocitne na stísněnějším místě, nezabírá často nápomocné úhly a někdy se stává právě ona vaším největším nepřítelem. Sice ji můžete korigovat, ale to je dost náročné ve chvíli, kdy se na vás ženou tři protivníci.



Ideální není ani inventář. Zatímco menu s vývojovými stromy jsou přehledná, inventář s předměty je dost zmatený, zvláště když u sebe máte více věcí. Dají se sice řadit například podle úrovně nebo od nejnovější po nejstarších, ale i tak je občas problém se rychle zorientovat.



Nioh

Upozornit bych měl i na to, že on-line režim má spíše doplňkový charakter. U svatyně je možné na určitý čas povolat na pomoc živého hráče (potřeba je k tomu speciální předmět), ale to je aktuálně jediná možnost, jak zapojit do dění někoho dalšího. Tvůrci prý uvažují i o přidání malých arén, ve kterých budou proti sobě bojovat lidé, ale ty zatím nejsou k dispozici.



Najdete tu hroby, které označují místo, kde zemřel jiný hráč a lze povolat jeho „pozůstatek“, se kterým se utkáte. Ten je ovšem ovládán umělou inteligencí, takže to se za právoplatný multiplayerový prvek považovat nedá.



S potěšením ovšem můžu prohlásit, že žádné z negativ není natolik velké, aby hře výrazně ublížilo. Nioh je skvělý a přiznávám, že mě bavil ještě o špetku víc než série Dark Souls. Z části proto, že prostředí Japonska je pro mě přitažlivější než „klasický“ fantasy svět, ale také proto, že souboje jsou ještě o špetku taktičtější. Máme teprve únor, takže je brzy na to hlásat, že je Nioh nejlepší hrou roku, ale určitě se zařadí mezi žhavé kandidáty.