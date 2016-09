Nesplněné sliby hry No Man’s Sky kritizuje i její vydavatel

Výsledkem je však titul s průměrným hodnocením okolo 65 % a přesně takové skóre ostatně obdržel i od Bonuswebu. Jan Srp ho v recenzi označil za propracovanou nudu, která kromě prozkoumávání světa nemá příliš co nabídnout.

Ostatní principy jsou primitivní, a největším lákadlem je tak atmosféra mimozemských světů.

S výsledkem není spokojená ani společnost Sony, která hru vydala a pomáhala propagovat. „Rozumím části kritiky, zejména té namířené na šéfa vývoje Seana Muraye. Znělo to totiž, že původně sliboval více prvků již v den vydání,“ řekl Shuhei Yoshida, ředitel SIE Worldwide Studios, tedy jedné z předních divizí Sony.

„Nebyla to skvělá PR strategie. Neměl při ruce odborníka na PR, který by mu pomáhal. A ve finále je to nezávislý vývojář. Ale tvrdí, že prvky No Man’s Sky plánuje rozvíjet, a těším se proto, že titul budu hrát i nadále,“ prohlásil Yoshida pro britský server Eurogamer.

No Man’s Sky (obrázky z PlayStation 4 verze)

Na internetu lze objevit řadu videí dokumentujících rozpor mezi slibovanou hrou a výsledkem. No Man’s Sky se přesto prodává výtečně.

V žebříčcích na Steamu hru bylo možné objevit na prvním místě a Yoshida k tomu prohlásil: „Ohromilo mě, jak dobře se hra prodává.“ V souvislosti s tím chválil, že hra je kromě PC dostupná jen na konzoli PlayStation 4.

Titul však po vydání vyvolal prudké reakce komunity. Pod palbou skončil například bývalý zaměstnanec Sony Shahid Kahmal Ahmad. Ten kritizoval hráče reklamující hru třeba i po 72 odehraných hodinách. Lidé reagovali lavinou negativních příspěvků a Ahmadův účet z Twitteru zmizel. Podle spekulací ho raději smazal.