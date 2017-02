Příští hra od autorů Wolfenstein: The New Order bude naprosto šílená

„MachineGames tvrdě pracují na něčem, co jsem hrál. A je to naprosto šílené. Nemůžu se dočkat, až vám to ukážu,“ řekl Pete Hines v rozhovoru pro pořad Kinda Funny Gamescast. Na dotaz, jestli hru uvidíme letos na herní show E3, však Hines odmítl odpovědět.

Stejně tak neupřesnil, jestli se komentář týká nepotvrzené hry Wolfenstein: New Colossus.

Název bylo možné spatřit na jedné obrazovce během loňské prezentace Bethesdy na E3. A vývoj dalšího dílu již v roce 2015 naznačila i dabérka hrdinky Anny.

New Colossus je navíc sonet, který recituje hlavní hrdina BJ Blazkowicz v The New Order.