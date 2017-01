Novou hrdinkou v Heroes of the Storm je zlodějka Valeera

Zlodějka Valeera z World of Warcrft rozšíří řady bojovníků v Heroes of the Storm. Valeera doplní početné řady asasínů a její výhodou je schopnost zneviditelnit se.

Kromě toho dokáže páchat škody více protivníkům zároveň. Se Sinister Strike zraní všechny nepřátele v linii a s Blade Furry útočí na protivníky okolo sebe. Poškození způsobené dovedností Eviscarate pak závisí na počtu nastřádaných kombo bodů.

Ultimátní dovednosti má k dispozici dvě. Jednou je Smoke Bomb, díky které v kouři zůstává neviditelná i během útočení a má po dobu trvání dovednosti zvýšenou výdrž.

Cloak of Shadows pak odstraňuje nepřátelské dovednosti, které by hrdinku periodicky zraňovaly, a postava díky dovednosti získá neviditelnost.