Novým ředitelem značky Tomb Raider je bývalý šéf Battlefield Hardline

Ačkoliv pro sérii Tomb Raider není oficiálně ohlášený vznik dalšího dílu, na pozici jejího kreativního ředitele nastupuje Ian Millham.

Ten ve společnosti Visceral Games vedl vývoj titulů jako Dead Space a Battlefield Hardline. Z té však přešel do studia Crystal Dynamics, kde bude dohlížet právě na značku Tomb Raider.

Těšit se zatím lze na speciální edici Rise of the Tomb Raider: 20-Year Celebration, která vyjde 11. října. Dostupná bude pro PC, PlayStation 4 i Xbox One. A její součástí kromě veškerého stahovatelného obsahu bude i nová kapitola.